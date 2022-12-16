Samanyolu Haber /Dünya / ABD Senatosu, YPG’ye 502 milyon dolarlık yardımı onayladı /16 Aralık 2022 18:36

ABD Senatosu, YPG’ye 502 milyon dolarlık yardımı onayladı

Geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi’nde 80’e karşı 350’ye oyla kabul edilen savunma bütçe tasarısı ABD Başkanı Joe Biden’ın onayına gönderilmek üzere Senato’da da oylandı. Savunma bütçe tasarısında Irak ve Suriye’de terör örgütü IŞİD ile mücadele kapsamında YPG dahil ABD ortaklarına verilmek üzere 502 milyon 926 bin dolar fon belirlendi.

SHABER3.COM

ABD’nin 2023 mali yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı Senato’da oy çokluğuyla kabul edildi.

817 milyar doları Savunma Bakanlığı, 30 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki nükleer harcamalar olmak üzere 2023 mali yılı için toplam 858 milyar dolar bütçe öngören tasarı Senato’da 11’e karşı 83 oyla kabul edildi. Yasa tasarısında, asker maaşlarının yüzde 4,6 artırılması, Pentagon’un taktik olmayan araç filolarını sıfır emisyonlu araçlara dönüştürmesinin yanı sıra Tayvan’a 2027’ye kadar 10 milyar dolarlık askeri yardım sağlanması öngörülüyor. Tasarıda, Ukrayna ile ilgili olarak, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi’ni finanse etmek için 800 milyon dolar, ABD’nin Avrupa’daki askeri operasyonlarını desteklemek için de 6 milyar dolardan fazla fon ayrıldı.

YPG’YE YARDIMI DA KAPSIYOR
Sözcü’nün haberine göre savunma bütçe tasarısında ayrıca Irak ve Suriye’de terör örgütü IŞİD ile mücadele kapsamında YPG dahil ABD ortaklarına verilmek üzere 502 milyon 926 bin dolar fon belirlendi. Pentagon’un, Irak için istediği 358 milyon 15 bin doların 35 milyon 811 doları gerekçesiz görülerek tasarıdan çıkarılmıştı. Suriye’de ise YPG’nin de faydalandığı 183 milyon 677 bin dolarlık talebin 18 milyon 368 bin doları gerekçesiz görülmüştü ancak örgütün de faydalandığı fon için 165 milyon 309 bin dolara tasarıda onay verildi.

TÜRKİYE’YE F-16 SATIŞI KISITLAMALARI YOK
Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışını kısıtlayıcı şarta bağlayan Temsilciler Meclisince tasarıya eklenen değişiklikler tasarının son halinden çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Biden’ın tasarıyı en kısa sürede imzalaması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Senatosu, YPG’ye 502 milyon dolarlık yardımı onayladı Sonraki Haber >>

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı

Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı

Davutoğlu: 1998'de hangi değerler için Saraçhane'deysem, bugün de aynı değerler için buradayım

Davutoğlu: 1998'de hangi değerler için Saraçhane'deysem, bugün de aynı değerler için buradayım

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de büyük bir kalabalık toplandı

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de büyük bir kalabalık toplandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:04:25