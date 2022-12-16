ABD Senatosu, YPG’ye 502 milyon dolarlık yardımı onayladı

ABD’nin 2023 mali yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı Senato’da oy çokluğuyla kabul edildi.







817 milyar doları Savunma Bakanlığı, 30 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki nükleer harcamalar olmak üzere 2023 mali yılı için toplam 858 milyar dolar bütçe öngören tasarı Senato’da 11’e karşı 83 oyla kabul edildi. Yasa tasarısında, asker maaşlarının yüzde 4,6 artırılması, Pentagon’un taktik olmayan araç filolarını sıfır emisyonlu araçlara dönüştürmesinin yanı sıra Tayvan’a 2027’ye kadar 10 milyar dolarlık askeri yardım sağlanması öngörülüyor. Tasarıda, Ukrayna ile ilgili olarak, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi’ni finanse etmek için 800 milyon dolar, ABD’nin Avrupa’daki askeri operasyonlarını desteklemek için de 6 milyar dolardan fazla fon ayrıldı.





YPG’YE YARDIMI DA KAPSIYOR

Sözcü’nün haberine göre savunma bütçe tasarısında ayrıca Irak ve Suriye’de terör örgütü IŞİD ile mücadele kapsamında YPG dahil ABD ortaklarına verilmek üzere 502 milyon 926 bin dolar fon belirlendi. Pentagon’un, Irak için istediği 358 milyon 15 bin doların 35 milyon 811 doları gerekçesiz görülerek tasarıdan çıkarılmıştı. Suriye’de ise YPG’nin de faydalandığı 183 milyon 677 bin dolarlık talebin 18 milyon 368 bin doları gerekçesiz görülmüştü ancak örgütün de faydalandığı fon için 165 milyon 309 bin dolara tasarıda onay verildi.





TÜRKİYE’YE F-16 SATIŞI KISITLAMALARI YOK

Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışını kısıtlayıcı şarta bağlayan Temsilciler Meclisince tasarıya eklenen değişiklikler tasarının son halinden çıkarılmıştı.





ABD Başkanı Biden’ın tasarıyı en kısa sürede imzalaması bekleniyor.