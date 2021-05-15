Samanyolu Haber /Gündem / TRT, "Thodex dolandırıcısı 48 saat içinde iade edilecek" haberini sildi /15 Mayıs 2021 17:21

TRT, "Thodex dolandırıcısı 48 saat içinde iade edilecek" haberini sildi

TRT Haber, Thodex'in kurucusu olan ve yaklaşık 400 bin kişiyi dolandırıp kaçan Faruk Fatih Özer'in 48 saat içinde Arnavutluk'tan Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceğini iddia ettiği haberini yayından kaldırdı.

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TRT Haber, bugün üst düzey emniyet kaynaklarına dayandırarak "Thodex operasyonunda sona gelindi" başlığıyla bir haber yayımladı. Operasyonun ayrıntılarına yer veren TRT Haber, operasyonun birkaç gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını ve Özer'in 48 saat içinde Türkiye'ye iadesinin yapılacağını iddia etti. 

Haberde, "Faruk Fatih Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon Başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor. Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak. Kırmızı bültenle aranan Özer’in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek. Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak" ifadelerine yer verildi. 

TRT Haber, söz konusu haberi birkaç saat sonra kaldırdı. İlgili haber linkine sitede ulaşılamıyor. 

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