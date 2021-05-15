Samanyolu Haber /Spor / Ünlü futbolcu Cantona'dan Filistin için destek mesajı /15 Mayıs 2021 17:12

Ünlü futbolcu Cantona'dan Filistin için destek mesajı

Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Eric Cantona, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yönelik başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

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Cantona, bir sivil toplum kuruluşu tarafından kampanya için satışa çıkarılan "Filistin için umut" (Hoping for Palestine) yazılı tişörtle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Fransız futbol adamı, eşi Rachida Brakni'nin de yer aldığı kareye, "Hoping Foundation, Filistin Tıbbi Yardım Derneğinin Gazze'deki acil müdahalesi için yardım topluyor." notunu düştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybederken, 950 kişi ise yaralandı.
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