Samanyolu Haber /Dünya / Trump göçmen çalışma vizelerini askıya aldı /23 Haziran 2020 09:20

Trump göçmen çalışma vizelerini askıya aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, göçmenlerin ülkeye girişini sınırlamak adına yeni çalışma vizelerini yıl sonuna kadar askıya aldı.

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Böylelikle yeni istihdam alanlarında Amerikan vatandaşlarına öncelik verilmesini istediğini belirten ABD Başkanı H-1B'in yanı sıra H-2B vizesiyle peyzaj gibi alanlarda çalışan mevsimlik çalışanların da iş bulmasını engellemiş oldu.

Trump'ın imzaladığı kararname ile ayrıca ABD'ye 2020 sonuna kadar "göçmen vizesi" sahibi kişiler alınmayacak, ayrıca bazı "göçmen olmayan vize" kategorisinde olan ancak sahibine çalışma imkanı tanıyan vizeler de kararname kapsamına alındı.

"Göçmen olmayan vize" kategorisindeki H-1B, H-2B, H-4, L-1 ve bazı J-1 vizeleri de kararname kapsamına alınırken, H-1B vize programında vize için en yüksek maaş sahibi kişilere öncelik verilecek.

Ekonomik toparlanmayı engelleyecek görüşü

Yıl sonuna kadar geçerli olacak vize kısıtlamasının ABD'li işçiler için 525 bin iş olanağı açacağı söylenirken, büyük teknoloji şirketleri ile ABD Ticaret Odası'nın da dahil olduğu birçok kurum ve işletme vizelerin askıya alınmasının, salgının verdiği zarardan sonra ekonomik toparlanmayı engelleyeceğini söylüyor.

Etkilenecek vize türleri kimlere veriliyor?

ABD'de H-1B vizesi "vasıflı işçi" grubuna verilirken bu işçilerin eşlerine de H-4 vizesi veriliyor.

H-2B vizeleri mevsimlik çalışanlara, L-1 ise kendi işverenleri tarafından yurt dışı pozisyonlarına atanan yöneticilere sağlanıyor.

J-1 vizesi ise staj, work and travel, eğitim kampları gibi eğitim programlarına katılan kişilere veriliyor.

Trump, ülkeye göçmen vizelerini askıya alan ve 60 gün geçerli olan kararnameyi 22 Nisan'da imzalamıştı. Trump, gerek görülmesi durumunda bu süreyi uzatacağını kaydetmişti.
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