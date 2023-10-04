Trump: Uygun bir zamanda ifade vereceğim





Avukatları Chris Kise ve Alina Habba ile savunma masasında oturan Trump, duruşma sırasında önündeki belgeleri incelemeyi sürdürdü.





Trump, Demokrat Partili Başsavcı Letitia James’in yargıca malvarlığına ilişkin yanlış yönlendirici bilgi verdiğini ileri sürdü, davanın düşürülmesi gerektiğini iddia etti.





Duruşmaya ara verildikten sonra basın mensuplarına konuşan Trump, uygun zamanda ifade vereceğini söyledi.





Yargıç Arthur Engoron geçen hafta Trump ve şirketlerinin uygun koşullarda kredi almak ve daha az sigorta ödemek amacıyla malvarlıklarının değerini şişirerek haksız kazanç elde ettiğine karar vermis ve Trump’ın New York’ta şirketlerini yönetmesine imkan veren sertifikaların iptal edilmesi emrini vermişti.





Trump’ın Florida eyaletinde bulunan golf tesisi ve rezidansı Mar-a-Lago’nun değerine ilişkin tutarsızlıklar yargıcın bu kararında rol oynamıştı.

Yargıç Engoron, Trump’ın avukatlarının itirazlarının ardından, yargılama sürecinin kendisinin, alınmış kararlara avukatların itiraz edebileceği bir platform olmadığını söyledi, “Bu nedenle temyiz var” dedi.





Donald Trump sivil davada duruşma salonunda bulunmak zorunda değil. Ancak eski başkanın mahkemeye bizzat gelmesi, şirketini ve markasını hedef alan davayı ciddiye aldığının göstergesi olarak yorumlanıyor.





Muhasebecisi ifade verdi





Duruşmada ikinci günde de Trump’ın uzun yıllar muhasebecisi olarak görev yapan Donald Bender tanık kürsüsünde ifade vermeyi sürdürdü.





Mavi takım elbise giyen, kırmızı kravat takan ve yakasında ABD bayrağı iğnesiyle mahkeme salonuna gelen Trump eski muhasebecisi ifade verirken sık sık kendi avukatlarıyla konuştu.





Medya yasağı





Duruşmanın ikinci gününe Donald Trump'ın sosyal medyada davada görev alan yargıcın katipinin adına ve fotoğrafına yer verdiği ve daha sonra silinen paylaşımı damga vurdu.





Yargıç Arthur Engoron davada tarafların personelle ilgili konuşmasını yasakladı ve ihlal edenlere karşı ciddi yaptırım uyarısında bulundu.





Eski Başkan Trump mülklerinin fiyatını milyarlarca dolar şişirmekle suçlanıyor.





2024’te yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday olan Donald Trump hakkındaki suçlamaları reddediyor ve Demokrat Başsavcı Letitia James’in adalet sistemini seçim kampanyasına zarar vermek için bir araç olarak kullandığını iddia ediyor.





Şirket imparatorluğu darbe alabilir





Jürinin olmadığı yargılama sürecinde yargıç Trump ve şirketlerinin ne kadar para cezası ödeyeceğine karar verecek. Başsavcı James 250 milyon dolar para cezası ve Trump’ın New York’ta iş yapmaktan kalıcı olarak men edilmesini talep ediyor.





Yargılama sonucu Trump’ın şirket imparatorluğu büyük bir darbe alabilir. Trump’ın avukatlarının davayı temyize götürmesi ve davanın Aralık ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Trump'ın sosyal medya paylaşımına tepki gösteren yargıç taraflara mahkeme personeliyle ilgili medyaya konuşma yasağı getirdi.Dünkü duruşmada yüzünde kızgın bir ifadeyle masada oturan Trump bugün de mahkeme binası önünde ve koridorda bekleyen kameraları kamuoyuna kendi mesajını vermek için kullandı.Eski Başkan Donald Trump, daha iyi kredi ve sigorta koşulları sağlamak için varlıklarının değerini milyarlarca dolar şişirmekle suçlanıyor.Başsavcı James, Trump ve şirketinin kendi muhasebecilerini bile kandırdığını göstermeye çalışıyor.Yargıç, "Bu açıklamayı bir medya yasağı olarak değerlendirin" dedi.