Kadınlar muhalefete seslendi: Anayasa oyununa ortak olmayın

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) çağrısıyla 81 ilden temsilci kadınlar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) üyesi kadın milletvekilleriyle birlikte TBMM Dikmen Kapısı’nda buluştu ve basın toplantısı düzenledi. Kadınlar, AKP iktidarınca “aile çalıştayı” yürütülerek yasa ve Anayasa değişikliği hazırlığından duyulan endişeyi dile getirdi.













Gülbahar, “Reisli bir aile modelini, çocuk ve kadınları erkeğe itaat etmeyi öngörecek bir yasayı ve Anayasa’yı asla kabul etmeyeceğiz. Bu seçimlerde siyasi partiler seçmenlerden yeni Anayasa yapma yetkisi almadı ve iktidar açısından baktığımızda mevcut Anayasa’yı uygulamayanlar, ihlal edenler Anayasa yapma yetkisine sahip olamaz. Ne Anayasa’nın laiklikle ilgili 24’ncü maddesi ne de aile ile ilgili 41’nci maddesi için değişiklik yapılmasına geçit vermeyeceğiz. Biz bugün burada hem iktidara hem de muhalefete mesaj vermek için buradayız. Bugün hem başörtülü hem başörtüsüz kadınlar ve hakları için buradayız. Çünkü ‘başörtüsüne güvence’ adıyla geçirilmeye çalışılacak yasa teklifi de ister başörtülü ister başörtüsüz bütün kadınların eğitim hakkı dahil olmak üzere tüm haklarını kısıtlayacak ve ortadan kaldıracak bir tekliftir. Kıyafetlere müdahale edilmesi teklifidir. Anayasa, kıyafet yönetmeliği değildir, olamaz” diye konuştu.





AKP ve MHP’li kadın vekillere soru: “Kız çocukları için doğru olanı mı yapacaksınız?”





CHP’li Burcu Köksal da, AKP iktidarınca “aile” kavramı gerekçesiyle 6284 sayılı kanunu hedef alan değişiklikler öngörüldüğünü belirterek, “yoksulluk nafakası” üzerine Yargı’ya tanınmış yetkiyi Yürütme’nin ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi.





TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de, Cumhur İttifakı seçmeni kadınlara da seslenerek, “Tüm kadınlar gördüğünüz Cumhur İttifakı vekillerine ve yöneticilerine ‘Sizin kadınlar ile derdiniz nedir?’ diye sormalısınız” görüşünü aktardı. Kadıgil, basın toplantısına katılmayan AKP ve MHP’li kadın vekillere de seslenerek, “Ne yapacaksınız, partinizdeki erkek aklı mı dinleyeceksiniz? Yoksa bu ülkenin kız çocukları için doğru olanı mı yapacaksınız, vicdanınızı mı dinleyeceksiniz?” diye sordu.

İstanbul Sözleşmesi davacısı, EŞİK gönüllüsü Avukat Özlem Günel Tekşen de, VOA Türkçe’ye açıklamasında, “Özellikle son zamanlarda bakanlar tarafından yapılmış olan, Medeni Kanunu’nun özellikle aile hukuku bölümünün sil baştan yazılacağına yönelik açıklamalar, nafakaya yönelik ve anayasanın sil baştan değiştirileceğine yönelik açıklamalar biz kadınları tedirgin etmiştir ve kadınlar eşitlik mücadelesinden laiklik mücadelesinden, haklarından, hayallerinden ve hayatlarından asla vazgeçmeyecektir. Biz burada üç buçuk yıldır EŞİK platform olarak Millet İttifakı'ndan Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan ve toplumsal muhalefet olarak tüm kadınlarla birlikte mücadele ediyoruz. Muhalefetten de bu mücadeleyi mecliste sürdürmesini talep ediyoruz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal eşliğinde kürsüde söz alan EŞİK Sözcüsü Avukat Hülya Gülbahar, “Bugün buradayız çünkü kaygılıyız. Bu Meclis’i (28.Dönem TBMM’si) oluşturan Mayıs seçimlerinde kadın-erkek eşitliği karşıtı söylemler seçim kampanyaları merkezine oturdu. Kadın sanatçılar, kadın sporcular hedef gösterilirken, sağlık hakkımız açısından kadınlara ayrı hastaneler açılması, kadınlar belirli mesleklerde çalışmalı gibi en temel kadın haklarımız tartışmaya açıldı. Bu Türkiye’nin Talibanlaşması yolunda adım atılmasıdır. Kadınları neredeyse yanlarında erkek refakatçi olmaksızın sokağa çıkamaz hale getirmeyi hayal edenler var. Burada kadın vekillerimiz gibi asla buna izin vermeyeceğiz” dedi.TBMM’nin 1 Ekim’de açılışıyla birlikte, boşanmış kadınlara ve çocuklarına tanınmış nafaka hakkını ortadan kaldırmak amacıyla yasa teklifini getirmek üzere hazırlık yapıldığına işaret eden Gülbahar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın evlendirme sürecine dahil edilmesinde olduğu gibi her konuda “baş köşeye oturtulacağı” şekilde, Cumhuriyet ile yaşıt olan Medeni Kanunu’nun da sil baştan değiştirilmesi hazırlığı olacağını ve bunun tartışmaya açılmış durumda olduğunu ifade etti.