Almanya birleşmenin 33. yıl dönümünü kutluyor

Pazartesi akşamı ARD televizyonunda yayınlanan bir haber programına bağlanan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, iki Almanya'nın birleşme sürecinde Batı tarafının kendini değiştirmeye yönelik bir gereksinim görmediğini ve bunun birleşme ile ilgili "ikilemin bir parçası" olduğunu ifade etti. Almanya'nın birleşmesine dair, özeleştirel bir değerlendirmenin iyi olacağını belirten Steinmeier, kendisinin Almanya'nın doğusunda çok şey öğrendiğini ve halkın o bölgede yaşayan kesiminin, "Sadece maddi beklentiler içinde olmadığını, eşitlik hissini yaşamak istediklerini" dile getirdi.





Birleşmeye dair bazı dengesizliklerin varlığından söz eden Almanya Cumhurbaşkanı, geçmişte Batı Almanlar tarafından doğudakilere birçok kez, "Siz yanlış bir hayat yaşadınız" izlenimi verildiğini vurguladı.