Samanyolu Haber /Dünya / Almanya birleşmenin 33. yıl dönümünü kutluyor /04 Ekim 2023 07:55

Almanya birleşmenin 33. yıl dönümünü kutluyor

Almanya'da, Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesinin 33. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier, iki Almanya'nın birleşmesinden bugüne kadar geçen süreye "özeleştirel" bakmak gerektiğini belirtti.

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Almanya'da "Birleşme Kutlamaları"na bu yıl Hamburg ev sahipliği yaptı - (03.10.2023)Fotoğraf: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Batı İttifakı içinde yer alan Federal Almanya Cumhuriyeti (BRD) ile Varşova Paktı üyesi Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin (DDR) resmen birleşmesinin 33. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Pazartesi akşamı ARD televizyonunda yayınlanan bir haber programına bağlanan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, iki Almanya'nın birleşme sürecinde Batı tarafının kendini değiştirmeye yönelik bir gereksinim görmediğini ve bunun birleşme ile ilgili "ikilemin bir parçası" olduğunu ifade etti. Almanya'nın birleşmesine dair, özeleştirel bir değerlendirmenin iyi olacağını belirten Steinmeier, kendisinin Almanya'nın doğusunda çok şey öğrendiğini ve halkın o bölgede yaşayan kesiminin, "Sadece maddi beklentiler içinde olmadığını, eşitlik hissini yaşamak istediklerini" dile getirdi. 

Birleşmeye dair bazı dengesizliklerin varlığından söz eden Almanya Cumhurbaşkanı, geçmişte Batı Almanlar tarafından doğudakilere birçok kez, "Siz yanlış bir hayat yaşadınız" izlenimi verildiğini vurguladı.

Almanya'da, her yıl farklı bir kentte yapılan "Birleşme Kutlamaları"nın bu yılki adresi Hamburg. Etkinliklere ev sahipliği yapan Hamburg Eyalet Başbakanı Peter Tschentscher de konuşmasında, "Batı'da 1990'dan sonra pek bir şey değişmezken, eski DDR'nin halkı hem özel hem de iş hayatlarında, bazıları bugüne dek süren çok büyük çalkantılar, zorluklar ve dezavantajlarla karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı. Birleşmenin, tarihte bir dönüm noktası ve bir kilometre taşı olduğunu belirten Tschentscher, diğer yandan birleşmenin yükünün eşit paylaştırılmadığını aktardı.

Komünist bir rejimle yönetilen Doğu Almanya'da, aylar öncesinden başlayan gösterilerin ardından, 9 Kasım 1989 tarihinde Berlin Duvarı yıkılmış ve 11 ay sonra iki Almanya birleşmişti.
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