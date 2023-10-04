İngiltere basını: Manchester United otuz yıl sonra cehennemi gördü

Galatasaray'ın Manchester zaferi

Galatasaray, Old Trafford'da iki kez yenik duruma düştüğü maçtan 3-2 galibiyetle dönmeyi başardı. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren gol, 81. dakikada Mauro Icardi'den geldi. Galatasaray bu galibiyetle grubunda 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.