Biden’ın oğlu Hunter, suçlamaları reddetti

53 yaşındaki Hunter Biden hakkında geçen ay 2018 yılında Cold Cobra model tabanca almak için federal formda yalan söylemek ve silah bulundururken yasadışı uyuşturucu kullanmakla bağlantılı üç suçlama getirilmişti.









Hunter Biden’ın avukatı Abbe Lowell, Hunter Biden ve Gizli Servis görevlilerinin Delaware trafiğinde bir soruna yol açmamak amacıyla mahkemeden bugünkü duruşmanın video konferans yöntemiyle yapılmasını talep etmiş ancak bu talep reddedilmişti.





Başkan Biden’ın oğlu Hunter Biden Temmuz ayında da Wilmington’da yapılan duruşmada, silah bulundurmak ve vergi suçlamalarına ilişkin savcılıkla varılması olası anlaşma yargıcın karşı çıkması sonucu çökmüştü.





Bu anlaşma kapsamında Hunter Biden vergi suçlamasını kabul etmesi karşılığında ve yasadışı uyuşturucu ve alkol kullanmaktan kaçınması ve iki yıl ateşli silah bulundurmaması koşuluyla diğer suçlamalardan hüküm giymeyecekti.





ABD tarihinde bir ilk





ABD tarihinde ilk kez yeniden seçilmek amacıyla kampanya yürüten görevdeki bir başkanın yetişkin oğlu yargılanıyor.





Hunter Biden bir süredir kendisi de çeşitli davalarla karşı karşıya olan eski Başkan Donald Trump liderliğindeki Cumhuriyetçiler’in hedefinde.





Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden şimdiye kadar Beyaz Saray’da ya da babasının seçim kampanyasında hiçbir zaman görev almadı.

Delaware’deki federal mahkeme binasına koyu renk bir takım elbise giyerek gelen Hunter Biden, 25 dakika süren duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetti. Hunter Biden mahkeme binasından altı siyah araçtan oluşan konvoy eşliğinde ayrıldı.Cumhuriyetçiler lobici, avukat, yatırım bankacısı olarak çalışan Hunter Biden’ı Ukrayna ve Çin’le iş ilişkileriyla bağlantılı olarak suçluyor ve bu iddiaları Joe Biden’a karşı başlatılan azil soruşturması sürecinin odağına yerleştiriyor.Oğluyla başka ülkelerle iş ilişkilerini konuşmadığını söyleyen Başkan Biden Adalet Bakanlığı’nın aile fertlerinden birisine ilişkin soruşturmada bağımsız hareket edeceğini vurguluyor.