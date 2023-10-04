Uçak kaçıran hava korsanına 10 yıl hapis

Libya'da iç hat uçuşu yapan bir yolcu uçağını 2016'da kaçırarak Malta'ya zorla götüren hava korsanlarından Ali Ahmed Lano Saleh 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eylemin planlayıcısı olmaktan hüküm giyen Soko Moussa Shaha Ali ise 25 yıl ceza almıştı.
Eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin destekçisi olduğu belirtilen iki kişi 2016 yılında, iç hat uçuşu yapan Afrika Havayolları'na ait 109 yolcusu bulunan uçağı kaçırdı.
Korsanlar İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmek isterken, uçak yetersiz yakıt nedeniyle Malta'ya zorunlu iniş yaptı.
Uçağı havaya uçurmakla tehdit eden korsanlar, dört saat sonra bütün yolcuları serbest bıraktı. Korsanların talepleri halen açıklanmazken, kullandıkları silahların da sahte olduğu duyuruldu.
Yolcuların serbest bırakılmasının ardından tutuklanan zanlıların yargılaması yapılırken, Soko Moussa Shaha Ali, eylemi planlamaktan suçlu bulunarak 2020 yılında 25 yıl hapse mahkum edildi.
İkinci sanık hakkında bugün açıklanan kararda mahkeme, sanığın suçunu kabul etmesi, yolcuların yaralanmadan hızlı şekilde serbest bırakılması gibi nedenlerle Ali Ahmed Lano Saleh'i 10 yıl hapisle cezalandırdı.