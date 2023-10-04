Samanyolu Haber /Dünya / Moldova'da Rusya yanlısı partinin seçime girmesine izin çıktı /04 Ekim 2023 07:36

Moldova'da Rusya yanlısı partinin seçime girmesine izin çıktı

Parti yetkililerinin itirazı sonrası davayı yeniden ele alan mahkeme, Rusya yanlısı Shor'un yakında yapılacak yerel seçimlere girmesine izin verdi.

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Moldova Anayasa Mahkemesi, Rusya yanlısı Shor Partisi'ne yaklaşık dört ay önce koyduğu yasaklama kararını kaldırdı.

Başkent Kişinev'de, artan fiyatlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve Batı yanlısı hükümetin istifası için protestolar düzenleyen Shor Partisi, ülkeyi istikrarsızlaştırma gerekçesiyle haziran ayında yasaklandı.

Parti yetkililerinin itirazı sonrası davayı yeniden ele alan mahkeme, Rusya yanlısı Shor'un 5 Kasım'da yapılacak yerel seçimlere girmesine izin verdi.

Mahkeme üyesi Serghei Turcan, Shor Parti üyelerinin seçimlere katılmasını yasaklayan kararın 'objektif kriterler taşımadığını, çok genel olduğunu ve seçilme hakkına saygı göstermediğini' söyledi.

Partinin liderliğini yapan ve İsrail'de yaşayan Ilan Shor, nisan ayında 1 milyar dolarlık bir banka skandalı ve kara para aklama suçlarından gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Shor'a ayrıca Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanıyor.
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