'Trump, mahkemede kelepçelenerek tutuklanabilir'

The Guardian'a konuşan kaynaklara göre Trump gerekçe olarak, porno yıldızı Stormy Daniels'a ödenen "sus parası"nı saklamaktaki rolü sebebiyle kendisine suçlama yöneltilmesi durumunda zaten mahkemeye gitmek zorunda kalacağına ve parmak izinin alınması için yetkililere teslim olacağına dikkat çekti. Kaynaklara göre Trump, "Bunu en azından bir gösteriye çevirebiliriz" dedi.



Trump'ın kelepçeli görüntülerinin seçmenini ateşleyeceğini düşündüğü belirtiliyor.



Öte yandan kaynaklar, Trump'ın ilk duruşmaya uzaktan bağlanması durumunda "korkak gibi gözükmekten" çekindiğini ifade etti.



Trump'ın yasal ekibi, kendisine suçlama yöneltilmesi durumunda eski Başkan'a "sessizce teslim olmasını" söylemişti.



Kaynaklar, Trump'ın suçlanması durumunda 2024 seçimlerini kazanma ihtimalini de artıracağını düşündüğünü aktardı. Trump, Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını açıklamıştı; partinin adayı olmak için ön seçimleri kazanması gerekecek.

Trump neyle suçlanıyor?



2016'da porno yıldızı Stormy Daniels, medya organlarını arayarak Trump'ın kendisiyle yaşadığı evlilik dışı ilişkiyi anlatmayı teklif etti.



Trump'ın ekibi durumdan haberdar olunca avukatı Michael Cohen, Daniels'a "sessiz kalması için" 130 bin dolar ödedi.



BBC'nin aktardığına göre normalde böyle bir "sus parası" verilmesi yasa dışı değil. Ancak Trump, Cohen'e bu 130 bin dolarlık ödemeyi geri yaparken bunu kayıtlara "yasal ödemeler" olarak geçirdi. Savcılar, bunun evrakta sahtecilik olduğunu savunuyor. Bu, New York eyaletinde hafif suç sayılıyor. Ancak Trump'ın ödemeyi örtbas etmeye çalışması, yeterli kanıt bulunursa Trump'a ağır suçlama yöneltilmesinin de önün açabilir.



Savcılar, ayrıca "Trump'ın seçmenlerden Daniels'la ilişkisini gizlemek için bu adımları attığı" tezini öne sürerek, bu sahteciliğin seçim yasalarını da ihlal ettiğini savunabilir.



Trump'ın suçlanmasını destekleyenler bile eski Başkan'ın suçlu bulunma ihtimalini düşük buluyor, çünkü böyle bir davanın çok fazla emsali bulunmuyor.