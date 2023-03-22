Samanyolu Haber /Politika / Mehmet Şimşek ne istedi de ipler bir anda koptu? /22 Mart 2023 09:25

Mehmet Şimşek ne istedi de ipler bir anda koptu?

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, AKP'nin teklifini reddeden Mehmet Şimşek'le daha önce de teklif götürüldüğünü söyledi. Şimşek'in görüşmede "Ekonomiyi kendim yönetirim ve bürokratları ben atarım" dediğini kaydeden Çömez, "Bunlardan anlamamız gereken şu AKP artık yönetemiyor. Erdoğan çaresiz ne yapacağını bilmiyor ve son döneminde o günü bekliyor" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Halk TV ekranlarında yayınlanan Kayda Geçsin programına katılan Çömez, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Mehmet Şimşek görüşmesini değerlendirdi.

"AKP ağır bir panik halinde"

Çömez şunları söyledi: "Hem HÜDA PAR hem Yeniden Refah hem de Mehmet Şimşek hamlesi AKP ile ilgili bize ne düşündürüyor oradan başlayalım. Hepsi birbiriyle bağlantılı...

İki temel durum var söz konusu üç olayla ilgili. Bir, AKP panikte, şaşırmış durumda ağır bir panik halinde bütün tuşlara aynı anda basıyor olayı sevk ve idare edemiyor. Aslında Mehmet Şimşek'le 6-7 ay evvel Ankara'da görüştüler.

Kiminle görüştüğünü biliyorum, AKP'nin üst düzey yöneticilerinden biriyle görüştü. Bu görüşmede açıkça Mehmet Şimşek 'varım' dedi ama şartlar sundu. Ben AKP çevrelerinden bunu biliyorum. Mehmet Şimşek yalanlarsa görüştüğü ismi de veririm.

"Korktukları için Erdoğan'a Mehmet Şimşek'in beklentileri iletilemedi"

Mehmet Şimşek 'kendim yönetirim ve bürokratları ben atarım' dedi. Orada ipler koptu. Buna rağmen aylar sonra yeniden AKP bu hamleyi yaptı. Bu AKP'nin içinde bulunduğu derin paniği yansıtıyor. 6-7 ay evvel konuşmuşsunuz değerlendirmişsiniz bir dahaki görüşmeyi de buna göre yapmaları gerekirdi.

Belli ki burada aradaki aracılar hem Şimşek'e hem Erdoğan'a bunları aktarmamışlar. Ben eminim Mehmet Şimşek tekliflerini yinelemiştir. Fakat muhtemelen Erdoğan'a Mehmet Şimşek'in beklentileri korkudan, panikten ve endişeden iletilmedi.

"Bırakın devlet kurumlarını partisini bile yönetemiyor"

Reuters'ın haberi sızdırılmış bu rastgele yapılmadı. Bu kadar büyük hazırlık sonucunda bir açıklama beklenirdi ama içeride 'Madem bunu kabul etmedin biz durumu kurtaralım' dediler ve sadece paylaşımlar yapıldı.

Bunlardan anlamamız gereken şu AKP artık yönetemiyor. Erdoğan çaresiz ne yapacağını bilmiyor ve son döneminde o günü bekliyor. Bırakın devlet kurumlarını partisini bile yönetemiyor. Partiye eski bir üyenin katılmış olmasını bile yönetemiyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mehmet Şimşek ne istedi de ipler bir anda koptu? Sonraki Haber >>

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti

Mersin’de çıkan yangına müdahale edilemiyor

Mersin’de çıkan yangına müdahale edilemiyor

Evinin mutfağından yeni açıklama yaptı

Evinin mutfağından yeni açıklama yaptı

'Gerçi Diplomasız da Her Şeyi Olabiliyorsunuz Ama'

'Gerçi Diplomasız da Her Şeyi Olabiliyorsunuz Ama'

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Naci Görür: "Bizim zamanımızda devlet adildi"

Naci Görür:

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Milletvekili olmadan böyleyse

Milletvekili olmadan böyleyse
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:38:52