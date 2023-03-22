Mehmet Şimşek ne istedi de ipler bir anda koptu?

"AKP ağır bir panik halinde"





"Korktukları için Erdoğan'a Mehmet Şimşek'in beklentileri iletilemedi"





"Bırakın devlet kurumlarını partisini bile yönetemiyor"





Halk TV ekranlarında yayınlanan Kayda Geçsin programına katılan Çömez, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Mehmet Şimşek görüşmesini değerlendirdi.Çömez şunları söyledi: "Hem HÜDA PAR hem Yeniden Refah hem de Mehmet Şimşek hamlesi AKP ile ilgili bize ne düşündürüyor oradan başlayalım. Hepsi birbiriyle bağlantılı...İki temel durum var söz konusu üç olayla ilgili. Bir, AKP panikte, şaşırmış durumda ağır bir panik halinde bütün tuşlara aynı anda basıyor olayı sevk ve idare edemiyor. Aslında Mehmet Şimşek'le 6-7 ay evvel Ankara'da görüştüler.Kiminle görüştüğünü biliyorum, AKP'nin üst düzey yöneticilerinden biriyle görüştü. Bu görüşmede açıkça Mehmet Şimşek 'varım' dedi ama şartlar sundu. Ben AKP çevrelerinden bunu biliyorum. Mehmet Şimşek yalanlarsa görüştüğü ismi de veririm.Mehmet Şimşek 'kendim yönetirim ve bürokratları ben atarım' dedi. Orada ipler koptu. Buna rağmen aylar sonra yeniden AKP bu hamleyi yaptı. Bu AKP'nin içinde bulunduğu derin paniği yansıtıyor. 6-7 ay evvel konuşmuşsunuz değerlendirmişsiniz bir dahaki görüşmeyi de buna göre yapmaları gerekirdi.Belli ki burada aradaki aracılar hem Şimşek'e hem Erdoğan'a bunları aktarmamışlar. Ben eminim Mehmet Şimşek tekliflerini yinelemiştir. Fakat muhtemelen Erdoğan'a Mehmet Şimşek'in beklentileri korkudan, panikten ve endişeden iletilmedi.Reuters'ın haberi sızdırılmış bu rastgele yapılmadı. Bu kadar büyük hazırlık sonucunda bir açıklama beklenirdi ama içeride 'Madem bunu kabul etmedin biz durumu kurtaralım' dediler ve sadece paylaşımlar yapıldı.Bunlardan anlamamız gereken şu AKP artık yönetemiyor. Erdoğan çaresiz ne yapacağını bilmiyor ve son döneminde o günü bekliyor. Bırakın devlet kurumlarını partisini bile yönetemiyor. Partiye eski bir üyenin katılmış olmasını bile yönetemiyor."