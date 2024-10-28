Samanyolu Haber /Dünya / Türk araştırmacıdan ABD'de büyük başarı: Depremi tahmin eden sistemi geliştirdi /28 Ekim 2024 17:35

Türk araştırmacıdan ABD'de büyük başarı: Depremi tahmin eden sistemi geliştirdi

Türk araştırmacı Cemil Emre Yavaş ve ekibi, ABD'deki Georgia Southern Üniversitesi'nde büyük bir başarıya imza atarak adını yazdırmayı başardı. Yavaş ve ekibi, depremi önceden tahmin eden sistemi geliştirmeyi başardı. Bu sistemle beraber 98,53 oranında başarıya ulaştı.

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ABD'deki Georgia Southern Üniversitesi'nden Türk araştırmacı Cemil Emre Yavaş ve ekibi, İstanbul'daki depremleri yüzde 91,65 oranında doğru tahmin ettiklerini açıkladı. Araştırma, özellikle Los Angeles bölgesinde yüksek doğruluk oranı sunan bir tahmin modeli geliştirmek amacıyla çeşitli makine öğrenimi algoritmalarını test etti.

Ekip, verilerin analizinde en başarılı sonuçları XGBoost algoritmasıyla elde etti ve farklı şehirlerde bu algoritmayı tekrar denedi.

YÜZDE 100'E YAKIN BAŞARI ELDE EDİLDİ

Makalede, dünyanın en depreme yatkın bölgelerinden biri olan Kuzey Anadolu Fayı'na yakın İstanbul'da elde edilen yüzde 91,65’lik doğruluk oranı vurgulandı. Ayrıca, San Diego için bu oranın yüzde 98,53’e ulaştığı belirtildi.

TÜRK ARAŞTIRMACININ BAŞARISI DERGİLERDE YAYIMLANDI

Araştırmada, deprem büyüklüğünü etkileyen çeşitli faktörler göz önüne alınarak bir veri seti oluşturuldu. Deprem sıklığı, bölgenin yeraltı yapısı ve geçmişteki en büyük depremin büyüklüğü gibi parametreler analiz edildi. Ayrıca, deprem büyüklüklerini tahmin etmede kritik öneme sahip Gutenberg-Richter b-değeri de hesaplanarak modelin doğruluğu artırılmaya çalışıldı.

Bu çalışmalar, "Predictive Modeling of Earthquakes in Los Angeles With Machine Learning and Neural Networks" ve "Improving earthquake prediction accuracy in Los Angeles with machine learning" başlıklı makalelerle, Scientific Reports by Nature dergisinde yayımlandı.

ULUSLARARASI YANKI

Araştırma uluslararası düzeyde de büyük yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler’in ana afet risk azaltma platformu olan PreventionWeb’ te yer alan araştırma deprem riskli bölgeler için de bir umut kaynağı haline gelmiş oldu. Uzmanlar, bu çığır açıcı araştırmanın doğal afetleri anlama ve onlara karşı hazırlıklı olma biçimimizi kökten değiştireceğine inanıyor.
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