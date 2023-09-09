Türk bayraklı tekne Bodrum açıklarında ateş açılarak durduruldu:

Adada yayın yapan yerel gazetelerin okuyucularına duyurduğu haberde, İstanköy (Kos) Adası sahiline göçmenleri bıraktıktan sonra hızla Bodrum kıyılarına seyreden sürat teknesini farkeden Yunanistan Sahil Güvenliği’ne ait iki bot önce sesli uyarı yaptı ardından sürat teknesi durmayınca uyarı ateşi açarak durdurdu.









Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesine bağıl Ortakent Mahallesi açıklarında bu sabah saatlerinde duyulan silah seslerinin; Yunan Sahil Güvenliği’nin, kovaladıktan sonra ateş açarak durdurduğu sekiz metrelik Türk bayraklı sürat teknesinden geldiği ortay çıktı.Teknede bulunan 32 ve 20 yaşlarındaki iki denizci gözaltına alınarak İstanköy Adası'na götürüldü. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen İki Türk kaptan göçmen kaçakçılığı yapmak ve yasa dışı yollardan sınır geçmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sürat teknesine Yunan makamları tarafından el konulduğu belirtildi.