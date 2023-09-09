Türk bayraklı tekne Bodrum açıklarında ateş açılarak durduruldu:

UYARI ATEŞİ AÇILARAK DURDURULDU
Adada yayın yapan yerel gazetelerin okuyucularına duyurduğu haberde, İstanköy (Kos) Adası sahiline göçmenleri bıraktıktan sonra hızla Bodrum kıyılarına seyreden sürat teknesini farkeden Yunanistan Sahil Güvenliği’ne ait iki bot önce sesli uyarı yaptı ardından sürat teknesi durmayınca uyarı ateşi açarak durdurdu.
2 TÜRK DENİZCİ TUTUKLANDI
Teknede bulunan 32 ve 20 yaşlarındaki iki denizci gözaltına alınarak İstanköy Adası'na götürüldü. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen İki Türk kaptan göçmen kaçakçılığı yapmak ve yasa dışı yollardan sınır geçmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sürat teknesine Yunan makamları tarafından el konulduğu belirtildi.