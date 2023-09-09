Samanyolu Haber /Gündem / ‘Bora Kaplan’ operasyonu genişledi… Gözaltı sayısı 25’e çıktı /09 Eylül 2023 17:45

‘Bora Kaplan’ operasyonu genişledi… Gözaltı sayısı 25’e çıktı

Ankara’da yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon genişledi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 25'e çıktı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve benzeri suçlara karışan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, önceki gün yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak isterken Ankara Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kaplan ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

‘Bora Kaplan’ suç örgütüne yönelik operasyon genişledi.

Ankara merkezli operasyon, Ağrı, Kocaeli, Çorum ve Konya’ya da sıçradı. 4 ilde bu sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 25’e yükseldi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden birisinde çok sayıda çocuk pornografisi görüntüleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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