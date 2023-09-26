Samanyolu Haber /Gündem / Türkeş'in çocukları Bahçeli'ye ateş püskürdü /26 Eylül 2023 17:55

Türkeş'in çocukları Bahçeli'ye ateş püskürdü

Bahçeli'nin Soylu'ya 'arka çıkması' Alparslan Türkeş'in çocuklarını kızdırdı. Sosyal medyadan adeta ateş püsküren Türkeş kardeşler Bahçeli'yi çok sert sözlerle hedef aldılar.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı paylaşımlarda, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın yakalanmasının ardından eleştirilerin hedefi olan İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’ya sahip çıkması MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı ve oğlunu kızdırdı.

İYİ Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bahçeli’ye tepki göstererek şunları yazdı:

“Süleyman Soylu’nun arkasında durulduğu gibi Türk Milliyetçileri’ne, ülkücü davaya sahip çıkılsaydı Türkiye çoktan kurtulmuştu… Sadece Sinan Ateş cinayeti yeter bu adamı sahiplenmemek için…”

'KANLARININ BOZUK OLDUĞUNUN DELİLİ'
Ayyüce Türkeş Taş’ın paylaşımını alıntılayan Kutalmış Türkeş ise, adeta ateş püskürdü:

Türkeş, “Süleyman Soylu’ya Vefa ve övgü nağraları atan mûnafıkların, Alparslan Türkeş’e hakaret ve ihanet edenleri baş köşeye oturtup; Türkeş’in Resimlerini yerlere attırıp, ailesine küfür ve saldırı dışında bir Vefa ve minnet göstermemeleri, kanlarının bozuk olduğunun delilidir!” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkeş'in çocukları Bahçeli'ye ateş püskürdü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:41:08