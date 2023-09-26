İtalya İnsan Hakları Federasyonu'ndan Yalçınkaya kararına destek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi'nin, Yalçınkaya/Türkiye davasında verdiği kararın yankıları devam ediyor. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) birçok kilit maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiğine hükmetti.



17 Mart 2020 yılında yapılan başvuruyu karara bağlayan AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) “kanunsuz ceza olamayacağını” öngören 7. maddesinin, örgütlenme ve toplanma hakkıyla ilgili 11. maddesi ve adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddenin 1. fıkrasının ihlal edildiğine hükmetti.



Binlerce kişiyi ilgilendiren kararın ardından İtalya İnsan Hakları Federasyonu da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kararı değerlendiren federasyon "Bugün AİHM Türkiye’nin aşırı geniş ve öngörülemeyen terörle mücadele yasası kapsamında tamamen yasal faaliyetleri suç sayan darbe sonrası soruşturmalarının yasa dışı olduğuna karar vermesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.





Federasyonun paylaşımına aşağındaki linkten ulaşabilirsiniz!











