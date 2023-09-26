AB ve ABD'den Dağlık Karabağ Ermenilerine yardım

DW Türkçe'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Dağlık Karabağ Ermenileri için milyonlarca euroluk yardım taahhüdünde bulundu.



AB Komisyonu'nun Kriz Yönetimi'nden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Birlik'in Dağlık Karabağ için öngörülen yardım miktarını 5 milyon euroya çıkarma kararı aldığını ve bu paranın yaklaşan kış mevsimi de gözönünde bulundurularak, bölgeden kaçmak isteyenler için harcanacağını duyurdu. Son olarak Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Haçatryan bugün yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a kaçan Ermenilerin sayısının 19 bine ulaştığını açıklamıştı. Dağlık Karabağ'da 120 bin Ermeni kökenli yaşıyor. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a konuşan Haçatryan, "Eşyalarla dolu yüzlerce otobüs ve araba, Azerbaycan'dan Ermenistan'a doğru dağ yolundan iniyor" ifadelerini kullandı.



Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'da büyük bir gıda yetersizliği ve elektrik ile suya ulaşımda zorluklar olduğu bildiriliyor. AB'nin göndermeyi planladığı toplam 5 milyon euronun geçen Perşembe günü açıklanan 500 bin euroluk kısmı acil ihtiyaçlar için harcanacak. 4,5 milyon euroluk ek kaynak ise Ermenistan'a kaçan yaklaşık 25 bin Dağlık Karabağ Ermenisi ile Dağlık Karabağ'da kalan 60 bin Ermeninin, ilaç, tıbbi yardım ve barınma gibi gereksinimlerine ayrılacak. Brüksel bunun için merkezi Ermenistan'da olan yardım kuruluşları ve Dağlık Karabağ'da faaliyet gösteren Kızılhaç ile ortak çalışıyor.



ABD'den 11,5 milyon dolar yardım



ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power da ülkesinin Dağlık Karabağ Ermenileri için 11,5 milyon dolar tutarında yardım yapacağını açıkladı.



Tarafsız gözlemcilerin Dağlık Karabağ'da yaşayan ve hala yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmasının hayati önemde olduğunu dile getiren Power, bölgeden gelen haberlere göre Dağlık Karabağ'da sayısı tam olarak belli olmayan yaralılar olduğunu ve bunların acilen tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Power ayrıca, bölgede gıda ve hayati öneme sahip birçok şeyin eksik olduğunu belirtti.