Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’deki ölüm sahilleri! 2 haftada 494 kişi kurtarıldı /17 Temmuz 2023 19:46

Türkiye’deki ölüm sahilleri! 2 haftada 494 kişi kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son iki haftada boğulma tehlikesi geçiren 494 kişiyi kurtardı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin sahillerde boğulmalara karşı tedbirlerini sürdürdüğü belirtildi.

 11 SAHİLİ SIRALADILAR

Ekiplerin, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere Kandıra, Karamürsel, Darıca ve Gebze’de görev yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“KOSKEM ekipleri, 3-16 Temmuz’da Cebeci’de 174, Kovanağzı’nda 26, Kumcağız’da 112, Miço Plajı’nda 10, Kerpe’de 53, Sarısu’da 21, Seyrek’te 23, Bağırganlı’da 40, Karamürsel’de 18, Darıca’da 7 ve Bayramoğlu sahilinde 10 kişi olmak üzere toplam 494 vatandaş boğulmaktan son anda kurtardı.”
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