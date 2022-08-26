Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü zirve: 'Tam destek' kararı çıktı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya, haziran ayı sonunda iki İskandinav ülkesinin Ankara’nın güvenlik endişelerini karşılamaları koşuluyla NATO’ya kabulü için mutabakata varmıştı. Bu mutabakat kapsamında üç ülkenin heyetleri bugün bir araya geldi.





Yapılan açıklamada, üç ülkenin iş birliğini artırması konusunda mutabakata varıldığı aktarılırken, “Finlandiya ve İsveç Türkiye ile tam dayanışma sergileyecek ve milli güvenliğe karşı tehditlere tam destek verecek.” ifadeleri yer aldı.





NATO mutabakatı, muhtıranın uygulanmasını gözden geçirmek ve değerlendirmek için bir ‘Daimi Ortak Mekanizma’nın kurulmasını da öneriyor. Helsinki’de gerçekleşen toplantı, bu mekanizma kapsamında üç ülkeden yetkililerin ilk toplantısı olarak önem arz ediyor.

