Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü zirve: 'Tam destek' kararı çıktı /26 Ağustos 2022 16:33

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü zirve: 'Tam destek' kararı çıktı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya NATO mutabakatı kapsamında bir araya geldi. Zirve sonrası yapılan açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

SHABER3.COM

Türkiye, İsveç ve Finlandiya, haziran ayı sonunda iki İskandinav ülkesinin Ankara’nın güvenlik endişelerini karşılamaları koşuluyla NATO’ya kabulü için mutabakata varmıştı. Bu mutabakat kapsamında üç ülkenin heyetleri bugün bir araya geldi.

Yapılan açıklamada, üç ülkenin iş birliğini artırması konusunda mutabakata varıldığı aktarılırken, “Finlandiya ve İsveç Türkiye ile tam dayanışma sergileyecek ve milli güvenliğe karşı tehditlere tam destek verecek.” ifadeleri yer aldı.

NATO mutabakatı, muhtıranın uygulanmasını gözden geçirmek ve değerlendirmek için bir ‘Daimi Ortak Mekanizma’nın kurulmasını da öneriyor. Helsinki’de gerçekleşen toplantı, bu mekanizma kapsamında üç ülkeden yetkililerin ilk toplantısı olarak önem arz ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü zirve:... Sonraki Haber >>

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:39:35