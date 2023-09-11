Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye yol geçen hanına döndü; Kaçak göçmenler bu sefer denizden geldi /11 Eylül 2023 16:40

Türkiye yol geçen hanına döndü; Kaçak göçmenler bu sefer denizden geldi

Türkiye'ye elini kolunu sallayarak giriş yapan kaçak göçmenlerin görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bu sefer adres Kuşadası'nda bir plaj oldu.

SHABER3.COM

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde botla sahile gelen kaçaklar indikleri plajdan şehre dağıldılar. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle doğu ve güneydoğu sınırlarından kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan yabancıların sayısındaki artış, sınırlardaki güvenlik endişelerini artırıyor.

Son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaydedilen görüntülerde, kaçakların deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yaptığı görülüyor. Kadınlar Plajı olarak adlandırılan bölgeye botlarla gelen yaklaşık 30 kaçak, şehre dağılarak kayboluyorlar.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, Türk halkının güvenlik konusundaki endişelerini ve göç politikalarının eleştirilerini bir kez daha gündeme getirdi.
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