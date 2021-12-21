Türkiye'de 187 can kaybı ve 19 bin 859 yeni vaka

VAKA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ!





BAKAN KOCA'DAN UYARI





Türkiye'nin 21 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 152 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.Bakanlığın açıkladığı 20 Aralık Pazartesi gününün verilerine göre, 18 bin 762 vaka tespit edilirken 176 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında büyük bir artış yaşandı ve 20 bine dayandı. Yine can kaybında da artış yaşandı 187 yurttaş yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" ifadelerine yer verdi.