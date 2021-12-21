Samanyolu Haber /Dünya / Boeing ile Airbus'ın üst düzey isimlerinden uyarı mektubu /21 Aralık 2021 21:41

Boeing ile Airbus'ın üst düzey isimlerinden uyarı mektubu

Boeing’in CEO’su Dave Calhoun ile Airbus’ın CEO’su Jeffrey Knittel, ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’e 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup gönderdi.

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Boeing’in CEO’su Dave Calhoun ile Airbus’ın CEO’su Jeffrey Knittel, ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’e 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup gönderdi. Mektupta, 5G teknolojisinin “havacılık endüstrisi üzerinde büyük bir olumsuz etki” yapacağı endişesi dile getirilerek “5G, uçakların güvenli bir şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyebilir.” uyarısı yapıldı.

5G konusunda yapılan bir araştırmaya atıfta bulunulan mektupta, “Eğer Federal Havacılık Dairesi (FAA) 2019’da buna onay verseydi şimdiye kadar yaklaşık 345 bin yolcu uçağı ve 5 bin 400 kargo uçağı gecikme, sapma veya iptallerle karşı karşıya kalacaktı.” ifadesi paylaşıldı.

MEKTUP YAZDILAR

Mektupta, 5G teknolojisine geçişin ertelenmesi talep edilerek “Airbus ve Boeing, 5G girişimini anlamak için ABD'deki diğer havacılık endüstrisi paydaşlarıyla birlikte çalışıyor." açıklamasına yer verildi.

ABD dev telefon şirketleri AT&T ve Verizon, 5 Ocak’tan itibaren C-bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyor.

Öte yandan, 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, "korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla" suçluyor.

Kablosuz endüstri grubunun önde gelen şirketlerinden CTIA'nın CEO’su Meredith Attwell Baker, geçen ay bloğundan yaptığı açıklamada, 5G teknolojisindeki gecikmenin gerçek zarara yol açacağını savunarak, “Girişimi bir yıl geriye itmek, pandemiden kurtulup yeniden inşa olmaya çalışan ekonomik büyümede 50 milyar dolar eksiltecektir." ifadesini paylaşmıştı.
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