Samanyolu Haber /Dünya / Bugüne kadarki en düşük seviyede /21 Aralık 2021 21:46

Bugüne kadarki en düşük seviyede

ABD Başkanı Joe Biden'a verilen desteğin ölçüldüğü anketlerde ABD vatandaşlarının Biden'a desteğinin yüzde 41'e gerileyerek, bugüne kadarki en düşük seviyeye indiği belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre NPR, PBS Newshour ve Marist, yaptıkları ortak ankette, Biden'a yönelik halk desteğini ölçtü.

Ankete katılanların yüzde 55'i Biden'ın başkanlık performansını beğenmediklerini kaydederken, sadece yüzde 41'i beğendiğini dile getirdi.

Parti bazlı bakıldığında ise ankete katılan bağımsızların yüzde 29'u Biden'ı desteklediklerini, yüzde 66'sı ise desteklemediklerini belirtti.

ANKETLERDE DÜŞÜŞ

Demokratların yüzde 87'si, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 4'ü Biden'a desteğini iletti.

Aynı grup tarafından 9 Aralık'ta yapılan ankette, Biden'a destek oranı yüzde 42 çıkmıştı. Yapılan bu anketle, Biden'a olan halk desteği bu zamana kadarki en düşük orana inmiş oldu.

Biden, son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, yüksek enflasyon ve tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle sıkça eleştiriliyor.
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