Samanyolu Haber /Teknoloji / TikTok Türkiye'nin de yer aldığı listeyi yayımladı /21 Aralık 2021 21:53

TikTok Türkiye'nin de yer aldığı listeyi yayımladı

TikTok yönetimi, yerel yasaların ihlali gerekçesiyle incelenip işlem yapılan içerik URL’leri ile ilgili ülke sıralamasını yayımladı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre TikTok, yerel yasaların ihlali gerekçesiyle incelenip işlem yapılan içerik URL’leri sıralamasını yayımladı. Türkiye, 1 Ocak 2021 Cuma – 30 Haziran 2021 Çarşamba arasından en çok içerik kaldırılmasını isteyen üçüncü ülke oldu.  

Tiktok ülkelerden içerik kaldırılmasına ilişkin toplam taleplerde artış olduğunı kaydetti.

Yasa ihlalleri nedeniyle işlem yapılan ülkeler ve içerik sayısı şöyle:

1- Pakistan: 19239
2- Rusya: 894
3- Türkiye: 250
4- İsrail: 102
5- Singapur: 26
6- Ürdün: 7
7- Özbekistan: 4
9- Kazakistan: 2
10- Tayland: 1
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