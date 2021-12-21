TikTok Türkiye'nin de yer aldığı listeyi yayımladı

TikTok, yerel yasaların ihlali gerekçesiyle incelenip işlem yapılan içerik. Türkiye, 1 Ocak 2021 Cuma – 30 Haziran 2021 Çarşamba arasından en çok içerik kaldırılmasını isteyen üçüncü ülke oldu.Tiktok ülkelerden içerik kaldırılmasına ilişkin toplam taleplerde artış olduğunı kaydetti.Yasa ihlalleri nedeniyle işlem yapılan ülkeler ve içerik sayısı şöyle:1- Pakistan: 192392- Rusya: 8943- Türkiye: 2504- İsrail: 1025- Singapur: 266- Ürdün: 77- Özbekistan: 49- Kazakistan: 210- Tayland: 1