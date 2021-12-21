TikTok Türkiye'nin de yer aldığı listeyi yayımladı

Evrensel'de yer alan habere göre TikTok, yerel yasaların ihlali gerekçesiyle incelenip işlem yapılan içerik URL’leri sıralamasını yayımladı. Türkiye, 1 Ocak 2021 Cuma – 30 Haziran 2021 Çarşamba arasından en çok içerik kaldırılmasını isteyen üçüncü ülke oldu.
Tiktok ülkelerden içerik kaldırılmasına ilişkin toplam taleplerde artış olduğunı kaydetti.
Yasa ihlalleri nedeniyle işlem yapılan ülkeler ve içerik sayısı şöyle:
1- Pakistan: 19239
2- Rusya: 894
3- Türkiye: 250
4- İsrail: 102
5- Singapur: 26
6- Ürdün: 7
7- Özbekistan: 4
9- Kazakistan: 2
10- Tayland: 1