Meta, OpenAI'a yakalamak için yeni bir hamle yaptı





Instagram ve Facebook’un çatı firması Meta Platforms, Perşembe günü, en yeni büyük dil modeli Llama 3'ün ilk sürümlerini ve kullanıcılar komutları yazarken görselleri gerçek zamanlı olarak güncelleyen bir görüntü oluşturucuyu piyasaya çıkardı. Meta, üretken yapay zeka teknolojisinin piyasa lideri OpenAI'ı yakalamaya çalışıyor.Bu modeller, şirketin ücretsiz kullanımlı benzerleri arasında en gelişmişi olarak lanse ettiği sanal asistan Meta AI'ye entegre edilecek. Sanal asistana Meta'nın Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger uygulamalarında ve yeni bir bağımsız web sitesi içinde daha belirgin bir yer verilecek. Amaç, Meta’nın Microsoft destekli OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT'yle daha doğrudan rekabet edebilmek.Llama 3 açıklaması, Meta’nın milyarlarca kullanıcısına üretken yapay zeka ürünleri sunmaya çalıştığı, bilgi işlem altyapısını elden geçirdiği ve daha önce ayrı olan araştırma ve ürün ekiplerinin birleştirildiği dönemde geldi.Meta Ürün Müdürü Chris Cox, firmanın Llama 3'ü yeni bilgisayar kodlama becerileriyle donattığını ve bu kez metnin yanı sıra görüntülerle de beslediğini, ancak modelin şimdilik yalnızca metin çıktısı vereceğini söyledi.Cox, daha uzun ve çok adımlı planlar oluşturma becerisi gibi daha gelişmiş muhakeme yeteneklerinin sonraki sürümlerde geleceğini de sözlerine ekledi. Cox’a göre önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi planlanan sürümler aynı zamanda "çok modluluk" yeteneğine de sahip olacak, yani hem metin hem de görüntü üretebilecek.Cox, "Nihai amaç; ister şirketlerle etkileşim, bir şeyler yazmak ya da bir seyahat planlamak olsun, hayatınızı kolaylaştırmaya yardımcı olmak" dedi.Meta’nın Gözetim Kurulu, sosyal medya platformunda ünlü kadınların yapay zeka tarafından üretilen cinsel içerikli iki görüntüsünün paylaşılmasının, ele alınış biçimini soruşturuyor.Cox, Llama 3'ün eğitimine görüntülerin dahil edilmesinin, gözlük üreticisi Essilor Luxoticca ile bir ortaklık olan Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerine bu yıl sunulacak bir güncellemeyi geliştireceğini söyledi. Meta AI’ın kullanıcı tarafından görülen nesneleri tanımlaması ve bunlarla ilgili soruları yanıtlaması da hedefleniyor.Meta ayrıca, sanal asistanın yanıtlarına gerçek zamanlı arama sonuçlarını dahil etmek için Google ile yeni bir ortaklık kurduğunu ve Microsoft'un Bing'i ile mevcut bir anlaşmayı tamamladığını duyurdu.Meta yapay zeka asistanı, güncelleme ile ABD dışında Avustralya, Kanada, Singapur, Nijerya ve Pakistan dahil çok sayıda pazara açılarak genişliyor. Cox, Meta'nın gizlilik kurallarının daha katı olduğu ve yakında çıkacak olan Yapay Zeka Yasası'nın modellerin eğitim verilerinin ifşa edilmesi gibi gereklilikler getirmeye hazırlandığı Avrupa'da "bunu yapmanın doğru yolu üzerinde hala çalıştığını" söyledi.Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Perşembe günkü açıklamada, Meta AI'yi "özgürce kullanabileceğiniz en akıllı yapay zeka asistanı" olarak adlandırdı.Llama 3'ün en büyük versiyonunun şu anda 400 milyar parametre ile eğitildiğini söyleyen Zuckerberg, yapay zeka modellerinin gücünü ve performans kalitesini ifade etmek için kullanılan bir ölçüt olan MMLU testinden (büyük çoklu görev dil anlama) 85 puan aldığını söyledi. Şu anda kullanıma sunulan iki küçük versiyonun 8 milyar ve 70 milyar parametreye sahip olduğunu ve ikincisinin yaklaşık 82 puan aldığını kaydetti.Programcılar, modelin önceki Llama 2 sürümünün temel bağlamı anlamada başarısız olduğundan ve bir bilgisayar programının nasıl "iptal edileceğine" ilişkin sorguları cinayet işleme talimatlarına karıştırdığından şikayet etmişti. Rakip Google da benzer sorunlarla karşılaşmış ve kısa bir süre önce Gemini yapay zeka görüntü oluşturma aracının kullanımını, eleştirilerin ardından durdurmuştu.Meta, modelin nüansları fark etmesini sağlamak için "yüksek kaliteli veriler" kullanarak Llama 3'te bu sorunları azalttığını söyledi. Kullanılan veri kümeleri hakkında ayrıntılı bilgi vermeyen Meta, Llama 3'e, Llama 2'de kullandığından yedi kat daha fazla veri aktardığını, kodlama ve muhakeme gibi alanları güçlendirmek için "sentetik" veya yapay zeka tarafından oluşturulan verilerden yararlandığını kaydetti.