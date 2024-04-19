'Ortadoğu bölgesel bir savaşın eşiğinde'

Bilinken: Ukrayna’ya silah yardımı artırılsın





Beyaz Saray'dan Kongre'ye: Ukrayna'ya yardım için 'nakit paramız tükeniyor'





İran’a yaptırımlar





AB, İsrail’e saldırısı nedeniyle İran'a yönelik yaptırımları genişletecek

Tajani İran ile ilgili şunları söyledi: Biz, İsrail'in dostuyuz ama gerilimin düşmesini istiyoruz. Hepimiz barış girişiminin taşıyıcılarıyız. Ayrıca İsrail'e yönelik yüzlerce insansız hava aracı ve füze saldırısı için İran'a bir şekilde nasıl yaptırım uygulayacağımızı da görüşmemiz gerekecek. Orta Doğu'nun bir diğer konusu Husiler tarafından tehdit edilen deniz trafiğini, Süveyş ve Kızıldeniz arasındaki ticari trafiği de ele almamız gerekiyor."

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Avrupa Birliği'nin (AB) de katılımıyla dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde uluslararası gündemdeki konuları görüşmek üzere Capri Adası'nda bir araya geldi.Borrell burada yaptığı konuşmada, Gazze’deki insani felaketin devam ettiğini belirterek, insani yardımların son dönemde artmasına rağmen hala çok yetersiz olduğunu vurguladı.İran'ın saldırısının ardından İsrail'in ölçülü ve soğukkanlı tepki vermesini isteyen Borrell, “Abartmak istemiyorum ama Ortadoğu'da dünyanın geri kalanına, özellikle de Avrupa'ya şok dalgaları gönderecek bölgesel bir savaşın eşiğindeyiz. O yüzden bu gerilimi durdurmamız gerekir.” dedi.Ukrayna’da savaşla ilgili olarak Borrell, Batı’lı ülkelere Kiev’e verilen askeri desteğin artırılmasını istedi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Ukrayna'nın tüm dostlarının Kiev’e kendisini etkili bir şekilde savunması için ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatı sağlama konusunda çabalarını en üst düzeye çıkarmaları gerektiği uyarısında bulundu.Blinken, ABD yönetiminin Ukrayna için ilave bütçe talebinin bu hafta sonu yeniden Kongre’ye gelmesinin beklendiğini ifade etti.ABD ve birçok Avrupa ülkesi, milyarlarca euroluk dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen kârların Ukrayna'ya silah ve diğer mali yardım olarak verilmesine yönelik önerileri son dönemde ciddi bir şekilde tartışıyor.ABD’nin silahlar için mali destek sağlama çabalarının Kongre'de durmasıyla birlikte bu öneriler son dönemde daha fazla hız kazandı.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, toplantılarda İsrail’e insansız hava araçları ve füzelerle saldıran İran'a yönelik yaptırımları değerlendireceklerini söyledi.Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde, G7 Dışişleri Bakanlarının bugünkü toplantılarında İran'a yönelik yaptırımlarda, özellikle İHA ve füze yapımına dair malzeme sağlayan sektörler ve firmaların hedefleneceği ifade edildi.