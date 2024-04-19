Avustralya, bıçaklı saldırgana karşı koyan inşaat işçisine süresiz oturum verdi

Pakistanlı göçmene vatandaşlık teklifi





"Bariyer Adam"

Güvenlik kamerası görüntülerinde 31 yaşındaki Guerot'nun Westfield Bondi Junction alışveriş merkezindeki yürüyen merdivenin tepesinde durduğu ve bıçaklı saldırgan Joel Cauchi'yi bir bariyer direğiyle savuşturduğu görüldü.

Fransız inşaat işçisi Damien Guerot'ya, Sidney'deki bir alışveriş merkezinde altı kişinin ölümüne ve bir düzine kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırı sırasında gösterdiği kahramanlık nedeniyle Avustralya'da daimi oturum hakkı verildi.Başbakan Anthony Albanese, Avustralya çalışma vizesi temmuz ayında sona erecek olan Guerot'ya ülkeye yerleşmesi için bir davetiye gönderdi.Albanese, başkent Canberra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vize başvurularıyla ilgilenen Damien Guerot'ya şunu söylüyorum; burada içtenlikle karşılanıyorsunuz, istediğiniz kadar kalabilirsiniz." dedi.Albanese, "Bu kişi Avustralya vatandaşı olmasını memnuniyetle karşılayacağımız bir kişidir, ancak bu elbette Fransa için bir kayıp olacaktır." diyerek Guerot'ya cesaretinden dolayı teşekkür etti.Guerot da bir televizyon kanalına verdiği röportajda Avustralya'da kalma fırsatının verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ancak karışık duygular hissettiğini söyledi."Bu inanılmaz bir şey." diyen Guerot, "Birçok insan ve aile ... kayıpları için çok üzgünken ben nasıl mutlu olabilirim?" diye ekledi.Albanese ayrıca Cauchi ile çatışırken karnından bıçaklanan Pakistanlı güvenlik görevlisi Muhammed Taha'ya da vatandaşlık verilmesini teklif etti.Geçici vizesi birkaç hafta içinde sona erecek olan Taha hastane yatağından yaptığı açıklamada "vatandaşlık için tanınmayı ve dikkate alınmayı" hak ettiğine inandığını söyledi.Taha diğer güvenlik görevlilerinin çalışmalarına da dikkat çekerek onlara da vatandaşlık verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Cumartesi günkü saldırıda ölen tek erkek güvenlik görevlisi Pakistanlı mülteci Faraz Tahir olmuştu.Cauchi yürüyen merdivenden aşağı kaçması sayesinde Guerot'nun bulunduğu kattaki insanlar olası bir saldırıdan kurtulmuştu.