Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya, bıçaklı saldırgana karşı koyan inşaat işçisine süresiz oturum verdi /19 Nisan 2024 09:22

Avustralya, bıçaklı saldırgana karşı koyan inşaat işçisine süresiz oturum verdi

Avustralya Başbakanı Albanese, Guerot'nun Avustralya vatandaşı olmasını memnuniyetle karşılayacaklarını, ancak bunun Fransa için bir kayıp olacağını söyledi.

SHABER3.COM

Fransız inşaat işçisi Damien Guerot'ya, Sidney'deki bir alışveriş merkezinde altı kişinin ölümüne ve bir düzine kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırı sırasında gösterdiği kahramanlık nedeniyle Avustralya'da daimi oturum hakkı verildi.

Başbakan Anthony Albanese, Avustralya çalışma vizesi temmuz ayında sona erecek olan Guerot'ya ülkeye yerleşmesi için bir davetiye gönderdi.

Albanese, başkent Canberra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vize başvurularıyla ilgilenen Damien Guerot'ya şunu söylüyorum; burada içtenlikle karşılanıyorsunuz, istediğiniz kadar kalabilirsiniz." dedi.

Albanese, "Bu kişi Avustralya vatandaşı olmasını memnuniyetle karşılayacağımız bir kişidir, ancak bu elbette Fransa için bir kayıp olacaktır." diyerek Guerot'ya cesaretinden dolayı teşekkür etti.

Guerot da bir televizyon kanalına verdiği röportajda Avustralya'da kalma fırsatının verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ancak karışık duygular hissettiğini söyledi.

"Bu inanılmaz bir şey." diyen Guerot, "Birçok insan ve aile ... kayıpları için çok üzgünken ben nasıl mutlu olabilirim?" diye ekledi.

Pakistanlı göçmene vatandaşlık teklifi

Albanese ayrıca Cauchi ile çatışırken karnından bıçaklanan Pakistanlı güvenlik görevlisi Muhammed Taha'ya da vatandaşlık verilmesini teklif etti.

Geçici vizesi birkaç hafta içinde sona erecek olan Taha hastane yatağından yaptığı açıklamada "vatandaşlık için tanınmayı ve dikkate alınmayı" hak ettiğine inandığını söyledi.

Taha diğer güvenlik görevlilerinin çalışmalarına da dikkat çekerek onlara da vatandaşlık verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Cumartesi günkü saldırıda ölen tek erkek güvenlik görevlisi Pakistanlı mülteci Faraz Tahir olmuştu.

"Bariyer Adam"

Güvenlik kamerası görüntülerinde 31 yaşındaki Guerot'nun Westfield Bondi Junction alışveriş merkezindeki yürüyen merdivenin tepesinde durduğu ve bıçaklı saldırgan Joel Cauchi'yi bir bariyer direğiyle savuşturduğu görüldü.

Cauchi yürüyen merdivenden aşağı kaçması sayesinde Guerot'nun bulunduğu kattaki insanlar olası bir saldırıdan kurtulmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avustralya, bıçaklı saldırgana karşı koyan inşaat... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:40:18