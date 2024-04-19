Samanyolu Haber /Ekonomi / İsrail'in İran'a saldırısı ekonomiye nasıl yansıdı? /19 Nisan 2024 09:41

İsrail'in İran'a saldırısı ekonomiye nasıl yansıdı?

İsrail'in İran'a cuma günü erken saatlerde saldırdığı haberleri, piyasada 'riskten kaçınma dalgası' başlattı ve geleneksel olarak 'güvenli varlıklar' olarak görülen İsviçre frangı ile Japon Yeni'ne ilgiyi artırdı.

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İsrail'in İran'ın misillemesine cevap vermesi, piyasalarda Ortadoğu'da gerilimin tırmanacağı şeklinde yorumlanıyor.

Bu gelişme riskli varlıklarda bir satış dalgasına yol açtı, petrol ve altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Bu haberler ilk başta ABD Hazine tahvilleri ile güvenli liman olarak görülen para birimlerinde 'bir ralli' yaptı ancak İsrail'in büyük bir karşılık vermediğinin ortaya çıkmasıyla piyasalarda hareketlilik azaldı.

İsviçre Frangı, cuma günü piyasaların açılışında yüzde 1 civarında yükseldikten sonra geriledi ve dolar karşısında yüzde 0,35 artışla 0,9089 seviyesinde kaldı.

Bitcoin 60 bin doların altına düştü

İsrail-İran geriliminin artması kripto para birimlerinde de ciddi bir düşüşe yol açtı. Bitcoin 60 bin doların altına geriledi.

Bitcoin, ABD dolarının yükselmesiyle Asya seansında yüzde 5,5'ten fazla düşüşle 59.961dolara geriledi.

Eter de benzer bir düşüşle 3 bin dolar bandının altına inerek 2,895 dolara kadar düştü.
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