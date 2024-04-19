Samanyolu Haber /Dünya / İran'ın 'nükleer doktrin' açıklaması ne anlama geliyor? /19 Nisan 2024 09:52

İran'ın 'nükleer doktrin' açıklaması ne anlama geliyor?

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun nükleer güvenlikten sorumlu komutanı Ahmad Haghtalab, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tahran’ın İsrail'in tehditleri karşısında "nükleer doktrinini" gözden geçirebileceği uyarısında bulunmuştu.

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İran’daki yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığına göre Ahmad Haghtalab, “Nükleer doktrin ve politikalarımızın yanı sıra daha önce aktarılan konuların gözden geçirilmesi tamamen imkan dahilinde.” dedi.

İran'ın orta kesimlerindeki Isfahan'da nükleer tesisleri bulunuyor. Bu tesislerin yakınlarında yaşanan küçük çaplı patlamalar, "İsrail, doğrudan tesisleri vurmak yerine bir uyarı vermek istemiş olabilir" yorumlarına da yol açtı.

İsrail savaş kabinesi, İran'a "topyekun bir savaşa yol açmayacak bir cevap vereceği" uyarısında bulunmuştu.
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