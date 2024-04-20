Elon Musk'tan şaşırtan TikTok açıklaması

DAHA ÖNCE BİRÇOK DEVLET KURUMU YASAKLAMIŞTI





X isimli sosyal medya platformunun sahibi iş insanı Elon Musk, ABD'de TikTok'un yasaklanabileceğine dair tartışmalar hakkında yaptığı açıklada “X'e fayda sağlama ihtimaline rağmen TikTok'un yasaklanmasını istemediğini” belirtti.Şahsi X hesabından bir açıklama yapan Musk, şunları kaydetti:"Bana göre, böyle bir yasak X platformuna fayda sağlayabilecek olsa bile TikTok, ABD'de yasaklanmamalıdır. Bunu yapmak ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olacaktır. Amerika'nın temsil ettiği şey bu değildir."Daha önce de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok ABD devlet kurumu TikTok'u yasaklamıştı.Temsilciler Meclisi de 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.ABD Başkanı Biden, Kongre'den geçmesi halinde yasa tasarısını onaylayacağını söylemişti. Ancak Senatörlerin fikir ayrılığı sebebiyle oylamanın Senato ayağının akıbeti belirsizliğini koruyor.