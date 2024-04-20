AKP'li Yenişehirlioğlu'ndan 'pes' dedirten Rolex açıklaması

İşte AKP'li Bahadır Yenişehirlioğlu'nun o paylaşımı:











AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın sayılı insanın girdiği Monaco Yat Kulübü’nde ıstakoz yediği anları Instagram hesabından paylaşması konuşulurken, AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Rolex marka saati gündem olmuştu.Bahadır Yenişehirlioğlu, kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ziyarete gelenlerle 'selfie' çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Yenişehirlioğlu paylaşımına, “Biz, bu milletin ta kendisiyiz” notunu düşerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP’nin sosyal medya hesaplarını etiketledi.Ancak AKP'li milletvekili, fiyatı yaklaşık 562 bin TL olduğu belirtilen saatini gösteren fotoğrafını sosyal medyada gelen tepkilerin ardından kaldırdı.Yenişehirlioğlu, daha sonra paylaşımını neden kaldırdığına dair bir açıklama yaptı."Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerimize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twitterde görülüyor. Oysa paylaşımım instagramda duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor" AKP'li vekil, "Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.