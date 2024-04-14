Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekilin ıstakoz ziyafeti partiyi karıştırdı: 'Partimizden defolup gidin' /14 Nisan 2024 11:40

AKP'li vekilin ıstakoz ziyafeti partiyi karıştırdı: 'Partimizden defolup gidin'

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Instagram hesabından paylaştığı ‘Monaco Yat Kulübü’nde ıstakoz ziyafeti AKP'yi karıştırdı.

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AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Bursalı'nın paylaşımına sert tepki gösterdi "Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci, şu paylaşımda bulundu:

"Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!

O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz!

Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok.

Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisidir kardeşim!

Burada artık bu tavırda olanlara yer yok!

Biz, size rağmen, sizin gibileri tek tek ayıklayana kadar, ölene kadar Reisimize sahip çıkacağız.

Siz, bizim tane tane topladıklarımızı, kamyonu devirerek dökmeye çalışsanız da biz, yılmadan, sizlerden ve sizin gibilerden partimizin izzetini koruyacağız.

Uzun uzun yazardım, sabaha kadar yazardım, ama o fotoğraf, inanın bana, bu kadar yazmayı bile hak etmiyor.

Aslında tek cümle yeter:

“Partimizden defolup gidin kardeşim” konu bu kadar basit."



"TÜRKİYE'DEN UCUZ MUYDU BARİ?"
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Bursalı’nın paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabı X’den açıklamalarda bulunmuştu.

Salıcı, Bursalı’nın yaptığı paylaşımı eleştirerek "Gençler Eminönü’nde balık-ekmek yiyemezken, AKP Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz ziyafeti sınıfsaldır, story atması görgüsüzlüktür, AKP kibrinin özetidir.

Afiyet olsun Şebnem Hanım. Hesap ne geldi? Enflasyon malum. Türkiye’den ucuz muydu bari?" ifadelerini kullandı. 
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