Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de koltuk yarışı tansiyonu yükseltti: 46'ıncı madde detayı /14 Nisan 2024 11:46

İYİ Parti'de koltuk yarışı tansiyonu yükseltti: 46'ıncı madde detayı

Kurultaya gitmeye hazırlanan İYİ Parti'de tansiyon iyice yükseldi. Kurultay adaylığını açıklayanlar ile “partide olağanüstü kurultayın iptal edilmesini isteyenler” arasındaki gerilim sürüyor. Son olarak ise parti tüzüğünde yer alan 46. madde detayı dikkat çekti.

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İYİ Parti, 27 Nisan’da olağanüstü kurultayını yapacak. Genel başkan Meral Akşener, kurultayda aday olmayacağını duyurmuştu. Adaylığını açıklayan Koray Aydın ve Mehmet Tolga Akalın, “partide olağanüstü kurultayın iptal edilmesini isteyenler olduğunu” belirterek Akşener’e, “Kararının arkasında dur” çağrısını yapmıştı. Akalın ve Aydın’ın çağrısının perde gerisinde “Akşener’i destekleyenlerin, genel başkanı olağanüstü kurultay kararından vazgeçirmek ve partinin zamanında olağan kurultayını gerçekleştirmesi kararını aldırmak olduğu” iddia ediliyor.

DİKKAT ÇEKEN 46. MADDE DETAYI: AKŞENER’E KAPALI
Cumhuriyet Gazetesi'nden Selda Güneysu'nun haberine göre ancak parti tüzüğünün 46. maddesinde “Bir kişi üst üste olağan kurultayda en fazla üç dönem genel başkanlık görevine seçilebilir” hükmü var. Akşener, üç olağan kurultayda da genel başkanlığa seçildi. İYİ Parti’nin, “olağanüstü seçimli kurultay” kararından vazgeçip “olağan seçimli kurultay” kararı alması durumunda Akşener için tüzük gereği “olağan seçimli kurultayda genel başkanlık yolu kapanıyor.”

‘TESADÜF DEĞİL’
Ancak 27 Nisan’da yapılacağı ilan edilen ve altında Akşener’in imzasının da yer aldığı kongre programında “Tüzük komisyonu ve diğer komisyonların kurulmasına” yönelik madde de bulunuyor.

Partide değişimden yana olanlar “kurultay gündemine bu maddenin alınmasının tesadüf olmadığını” savunuyor. Kurultayda kurulacak tüzük komisyonu ile “üç dönem” kuralının da değişebileceği ifade edilirken “Akşener’in yeniden genel başkan olmasını isteyenler, bu maddenin de değişmesinden yana” görüşünü dile getiriyor

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