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Altın fiyatları şaşırttı: İşte son rakamlar...

Hafta sonu altın alım satımı yapacak olanlar için altın fiyatları büyük önem taşıyor. Son dönemde hareketliliğini sürdüren altın piyasası, bayramın bitmesiyle birlikte düşüşe geçti. İşte 14 Nisan güncel altın fiyatları...

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Piyasalar İran-İsrail gerilimine kilitlenmişken, altından şaşırtan rakamlar geldi. Düşüşe geçen altında son rakamlar şu şekilde: 

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.437,77
Satış: 2.438,65

ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.343,38
Satış: 2.345,36

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.900,43
Satış: 3.987,20

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.601,72
Satış: 15.900,01

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.776,48
Satış: 7.974,39

ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.601,72
Satış: 15.900,01

ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.885,70
Satış: 17.332,73

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.360,00
Satış: 1.804,09

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.305,51
Satış: 2.461,74
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