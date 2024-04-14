Altın fiyatları şaşırttı: İşte son rakamlar...

Piyasalar İran-İsrail gerilimine kilitlenmişken, altından şaşırtan rakamlar geldi. Düşüşe geçen altında son rakamlar şu şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.437,77
Satış: 2.438,65
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.343,38
Satış: 2.345,36
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.900,43
Satış: 3.987,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.601,72
Satış: 15.900,01
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.776,48
Satış: 7.974,39
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.601,72
Satış: 15.900,01
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.885,70
Satış: 17.332,73
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.360,00
Satış: 1.804,09
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.305,51
Satış: 2.461,74