Samanyolu Haber /Gündem / AKP neden Dünya Bankası'ndan kredi alıyor: Şimşek'ten ilginç 'bizimki' yorumu /14 Nisan 2024 10:31

AKP neden Dünya Bankası'ndan kredi alıyor: Şimşek'ten ilginç 'bizimki' yorumu

Gazeteci Sedat Bozkurt Mehmet Şimşek'in bir toplantıda, Dünya Bankası'ndan alınan krediyle ilgili söylediği sözleri aktardı. İddia o ki Erdoğan IMF'yi sevmediği için kredi Dünya Bankası'ndan alındı. Bozkurt bu durumu "Bizimki IMF’yi sevmiyor bu nedenle Dünya Bankası" sözleriyle aktardı.

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Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'daki yazısında ilginç kulis bilgileri aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'yla (DB) işbirliği çerçevesinde Türkiye'ye ek 18 milyar dolar kredi verileceğini duyurmuştu.

Bozkurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kendisine yöneltilen, Dünya Bankası'ndan temin edilen kredi sorusuna "'Bizimkini biliyorsunuz IMF’yi sevmiyor, IMF sözünü duymak bile istemiyor, ondan hoşlanmıyor. Bizimkilerin IMF’ye bakışı hep olumsuz o nedenle kaynak arayışında Dünya Bankası’nı tercih ediyoruz” dediğini aktardı.

Bozkurt, Kısadalga’da yer alan yazısında, Bakan Şimşek’in yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara’da Gimat esnafı ile toplantıda bir araya geldiğini belirtti.
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