Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrupa'da otomobil satışları sert düştü /20 Nisan 2024 12:23

Avrupa'da otomobil satışları sert düştü

Avrupa Birliği'nde mart ayında otomobil satışları, tüketici davranış eğilimlerinin değişmesiyle birlikte düştü.

SHABER3.COM

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB'deki otomobil satışlarının mart ayında geçen yıla kıyasla yüzde 5,2'lik bir düşüşle Temmuz 2022'den bu yana en büyük gerilemesini yaşadığını bildirdi. Elektrikli araç satışları da aynı dönemde geriledi.

Euronews'in haberine göre, Almanya'da satışlar yüzde 6,2, İspanya'da yüzde 4,7,  İtalya'da 3,7 ve Fransa'da 1,5 azaldı.

Uzmanlar düşüşü pazardaki gerilemeye ve satışları olumsuz etkileyen Paskalya tatilinin zamanlamasına bağladı.

Mart ayında, Avrupa'da devletlere 392,2 milyar euro vergi geliri sağlayan sektörde, otomobil tipi tercihlerinde de değişim yaşandı.

Bataryalı-elektrikli araçların payı geçen yılki yüzde 13,9 seviyesinden yüzde 13'e gerilerken, hibrid-elektrikli araçlar yüzde 24,4'ten yüzde 29'a yükseldi.

Benzinli ve dizel araçların toplam pazar payı ise yüzde 51,8'den yüzde 47,8'e düştü.

2024'ün ilk çeyreği, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8'lik hafif bir artışa işaret eden toplam 332,999 yeni bataryalı-elektrikli aracın tescil edilmesiyle sona erdi.

YETERSİZ ŞARJ ALTYAPISI

Elektrikli araçlarla ilgili zorluklar arasında yüksek maliyetler ve yetersiz şarj altyapısı yer alıyor.

Jato Dynamics tarafından yapılan araştırmalara göre, Avrupa'da bir elektrikli otomobilin ortalama satış fiyatı yaklaşık 65 bin euro.

Bu fiyat geleneksel modellerin yaklaşık iki katı anlamına geliyor.

JATO Dynamics küresel analisti Felipe Munoz, "Elektrikli araçlara yönelik gözle görülür kaymaya rağmen, çok sayıda Avrupalı tüketici klasik araçlardan vazgeçmeye hazır değil. Dizel modellere olan talepte belirgin bir düşüş görülürken, sürücüler de elektriğe geçmek yerine benzinli alternatifleri tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB, şubat ayında 2035 yılına kadar benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayan yeni bir yasayı onaylamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa'da otomobil satışları sert düştü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:29:25