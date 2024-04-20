Avrupa'da otomobil satışları sert düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB'deki otomobil satışlarının mart ayında geçen yıla kıyasla yüzde 5,2'lik bir düşüşle Temmuz 2022'den bu yana en büyük gerilemesini yaşadığını bildirdi. Elektrikli araç satışları da aynı dönemde geriledi.



Euronews'in haberine göre, Almanya'da satışlar yüzde 6,2, İspanya'da yüzde 4,7, İtalya'da 3,7 ve Fransa'da 1,5 azaldı.



Uzmanlar düşüşü pazardaki gerilemeye ve satışları olumsuz etkileyen Paskalya tatilinin zamanlamasına bağladı.



Mart ayında, Avrupa'da devletlere 392,2 milyar euro vergi geliri sağlayan sektörde, otomobil tipi tercihlerinde de değişim yaşandı.



Bataryalı-elektrikli araçların payı geçen yılki yüzde 13,9 seviyesinden yüzde 13'e gerilerken, hibrid-elektrikli araçlar yüzde 24,4'ten yüzde 29'a yükseldi.



Benzinli ve dizel araçların toplam pazar payı ise yüzde 51,8'den yüzde 47,8'e düştü.



2024'ün ilk çeyreği, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8'lik hafif bir artışa işaret eden toplam 332,999 yeni bataryalı-elektrikli aracın tescil edilmesiyle sona erdi.



YETERSİZ ŞARJ ALTYAPISI



Elektrikli araçlarla ilgili zorluklar arasında yüksek maliyetler ve yetersiz şarj altyapısı yer alıyor.



Jato Dynamics tarafından yapılan araştırmalara göre, Avrupa'da bir elektrikli otomobilin ortalama satış fiyatı yaklaşık 65 bin euro.



Bu fiyat geleneksel modellerin yaklaşık iki katı anlamına geliyor.



JATO Dynamics küresel analisti Felipe Munoz, "Elektrikli araçlara yönelik gözle görülür kaymaya rağmen, çok sayıda Avrupalı tüketici klasik araçlardan vazgeçmeye hazır değil. Dizel modellere olan talepte belirgin bir düşüş görülürken, sürücüler de elektriğe geçmek yerine benzinli alternatifleri tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



AB, şubat ayında 2035 yılına kadar benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayan yeni bir yasayı onaylamıştı.