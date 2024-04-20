Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya borsaları tepe taklak /20 Nisan 2024 12:42

Dünya borsaları tepe taklak

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika belirsizlikleri ve İsrail ile İran arasındaki gerilim endişeleriyle küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor. Bu hafta ABD borsalarında sert düşüşler görüldü. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine ilişkin temkinli açıklamalarıyla yatırımcılar tedbirli davrandı. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Orta Doğu'daki gerilimler de piyasalarda risk iştahını azalttı.

SHABER3.COM

Fed'in faiz indirim ihtimali, yatırımcılar arasında haziran, temmuz ve eylül aylarında artış gösteriyor. ABD'de ekonomik faaliyet, Bej Kitap raporunda hafif artış gösterdi. Ancak, iş gücü piyasasında direnç devam ediyor ve Fed yetkilileri faiz indirimi konusunda aceleci olmadıklarını vurguluyor.

Petrol, altın ve dolar gibi varlık fiyatlarındaki dalgalanmalar ise Orta Doğu'daki tansiyon ve ABD'nin ekonomik göstergeleriyle ilişkili olarak şekilleniyor. ABD borsalarında, bilanço açıklayan şirketlerin performansı da piyasaların seyrini etkiliyor. Özellikle Tesla gibi büyük şirketlerin hisselerinde önemli dalgalanmalar yaşandı.

Avrupa'da, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarıyla para politikasında ılımlı bir yaklaşım sinyali verildi. Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri beklentilerle uyumlu gelirken, İngiltere'de enflasyon tahminleri aşıldı.

Asya borsalarında ise İsrail-İran gerilimi ve teknoloji şirketlerinin beklentilerini revize etmesi satış baskısına neden oldu. Çin'de ekonomik veriler beklentilerin altında kalırken, hükümetin piyasalara yönelik sıkılaştırma adımlarıyla hisse senetleri pozitif ayrıştı.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi ve dolar/TL'deki hareketlerde TCMB'nin faiz kararı ve ekonomik göstergelerin etkisi belirleyici oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamalarıyla yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin arttığı görülüyor.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, piyasalarda Fed'in politika adımları, Orta Doğu gerilimi ve ekonomik göstergelerin etkileri yakından takip ediliyor. Gelecek hafta önemli ekonomik veriler ve TCMB'nin faiz kararı piyasaların yönünde belirleyici olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya borsaları tepe taklak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:29:38