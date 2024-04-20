Dünya borsaları tepe taklak

Fed'in faiz indirim ihtimali, yatırımcılar arasında haziran, temmuz ve eylül aylarında artış gösteriyor. ABD'de ekonomik faaliyet, Bej Kitap raporunda hafif artış gösterdi. Ancak, iş gücü piyasasında direnç devam ediyor ve Fed yetkilileri faiz indirimi konusunda aceleci olmadıklarını vurguluyor.



Petrol, altın ve dolar gibi varlık fiyatlarındaki dalgalanmalar ise Orta Doğu'daki tansiyon ve ABD'nin ekonomik göstergeleriyle ilişkili olarak şekilleniyor. ABD borsalarında, bilanço açıklayan şirketlerin performansı da piyasaların seyrini etkiliyor. Özellikle Tesla gibi büyük şirketlerin hisselerinde önemli dalgalanmalar yaşandı.



Avrupa'da, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarıyla para politikasında ılımlı bir yaklaşım sinyali verildi. Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri beklentilerle uyumlu gelirken, İngiltere'de enflasyon tahminleri aşıldı.



Asya borsalarında ise İsrail-İran gerilimi ve teknoloji şirketlerinin beklentilerini revize etmesi satış baskısına neden oldu. Çin'de ekonomik veriler beklentilerin altında kalırken, hükümetin piyasalara yönelik sıkılaştırma adımlarıyla hisse senetleri pozitif ayrıştı.



Yurt içinde, BIST 100 endeksi ve dolar/TL'deki hareketlerde TCMB'nin faiz kararı ve ekonomik göstergelerin etkisi belirleyici oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamalarıyla yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin arttığı görülüyor.



Tüm bu gelişmelerle birlikte, piyasalarda Fed'in politika adımları, Orta Doğu gerilimi ve ekonomik göstergelerin etkileri yakından takip ediliyor. Gelecek hafta önemli ekonomik veriler ve TCMB'nin faiz kararı piyasaların yönünde belirleyici olacak.