Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de 'ıstakoz' ve 'Rolex' sonrası yeni kilit açıldı: /19 Nisan 2024 20:36

AKP'de 'ıstakoz' ve 'Rolex' sonrası yeni kilit açıldı:

AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Seçil Baştar'ın seçim sonrası Amsterdam'a gittiği ve on binlerce lira değerindeki Chloe marka çantayla gezdiği görüldü.

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Seçim kaybı sonrası AKP’de lüks aktivitelerle kafa dağıtma merasimi tüm hızıyla sürüyor.

AKP İzmir Milletvekili ve ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, dün Instagram'dan 'Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yediğini gösteren bir görsel paylaşmıştı.

Bir diğer “ıstakoz” vakası da Mamak Belediyesi’nin AKP’li üyesi Salih Kahraman’dan gelmiş, Kahraman da lüks otelde yediği ıstakozla poz vermişti.

Eski Çankırı Milletvekili ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde Çankırı Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Filiz'in, ailece Maldivler'e tatile gitmişti.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış, yüz binlerce TL Rolex marka saatiyle “Biz bu milletin ta kendisiyiz” deyince gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

SOLUĞU AMSTERDAM'DA ALDI

Bu kez de AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Seçil Baştar lüksüyle gündeme geldi.

Seçil Baştar'ın seçim sonrası Hollanda'nın Amsterdam şehrine tatile gittiği, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda görüldü.

Baştar'ın Fransız dünya markası Chloe çantası kullandığı görüldü.

Chloe'nin Woody modeli çantası internette 30 bin TL ile 51 bin TL arasında satılıyor.
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