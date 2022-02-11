Türkiye'de 253 can kaybı ve 95 bin 65 yeni vaka

Türkiye'de oluşan yeni koronavirüs tablo açıklandı.





11 Şubat 2022 verileri göre son 24 saat içinde 458 bin 142 koronavirüs testi yapılırken, 95 bin 65 kişinin test sonucu pozitif çıktı.





İyileşen sayısı ise 85 bin 758 olarak açıklandı.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım.

