Samanyolu Haber /Gündem / Sedef Kabaş'ın 'hakaret' iddianamesi tamamlandı: Kaç yıl hapsi istendi? /11 Şubat 2022 19:36

Sedef Kabaş'ın 'hakaret' iddianamesi tamamlandı: Kaç yıl hapsi istendi?

Sedef Kabaş için iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edildi. Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu hakaret suçlaması sebebiyle ayrıca 4 yıl 8 aya kadar ayrı ceza talep edildi.

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Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1’de katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada bir 'Çerkez Atasözü'ne atıfta bulunmuş, bunun üzerine 21 Ocak gecesi evinden gözaltına alınarak ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre Kabaş hakkında hazılanan iddianamede, zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edildi.

BAKANLARA HAKARETTEN AYRI CEZA
Kabaş'a, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.
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