Ankara Barosu'nun gizlediği işkence raporundan ilk detaylar

Ankara Barosu yönetiminin Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işkenceyle ilgili raporu sansürlemesine tepkiler devam ediyor. HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, baronun günlerdir yayınlamadığı raporu sonunda okuduğunu açıkladı.







RAPORDA DARP, CİNSEL İŞKENCE TEHDİDİ VAR

Gözaltındakilere hakaret, küfür, aşağılama, darp, cinsel işkence tehdidi ve daha birçok bilginin yer aldığı raporun uluslararası bir nitelik taşıdığını söyleyen Gergerlioğlu, “Peki rapor hala niye açıklanmıyor ve suç duyurusu yapılmıyor?” ifadelerini kullandı.





BARO YÖNETİMİ RAPORU HALA YAYINLAMADI



17 Ocak’ta gözaltına alınan ikisi avukat, biri mühendis üç kişiye Ankara TEM’de yapılan işkenceler, Ankara Barosu’nda krize sebep oldu. Adının açıklanmasını istemeyen bir babanın, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’ne müracaat etmesinden sonra Ankara TEM’e gidip gözaltındakilerle görüşen ve işkenceleri belgeleyen avukatların yazdığı raporu, baronun yönetim kurulu yayınlamadı.





RAPORUN SANSÜRLENMESİNE AVUKATLAR KARŞI ÇIKTI

15 gün önce patlak veren krizi sonrası Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nde görev yapan önce 5 avukat, önceki gün ise başkanı Rıza Türmen istifa etti. Bold Medya’nın ulaştığı bilgilere göre Ankara Barosı Başkanı Kemal Koranel, raporda yazan “cop, çırılçıplak soyma, şişe işkencesi” gibi ifadeleri değiştirmek istedi. Raporu hazırlayan avukatlar bu sansürü kabul etmeyince kriz çıktı. Ankara Barosu raporun yayınlanmaması konusunda ısrarını sürdürürken gözaltında işkence gören üç kişi ise tutuklanıp Sincan Cezaevine gönderildi.