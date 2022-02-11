ABD Dışişleri Bakanı: Rusya, Ukrayna’yı her an işgal edebilir

ABD Başkanı Joe Biden ise, bakanlığın ABD vatandaşlarına Ukrayna’yı ivedilikle terketme çağrısını yinelerken; Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda ABD vatandaşlarını kurtarmak için asker göndermeyeceğini söyledi.







Reuters’ta yer alan habere göre, Blinken Avustralya ziyareti sırasındaki basın toplantısında , “Basitçe söylemek gerekirse, Rusya’nın Ukrayna sınırına yeni birlikler getirmek gibi çok rahatsız edici şekilde tansiyonu yükseltmeye yönelik adımlar attığına dair belirtiler görmeye devam ediyoruz” dedi.





Blinken, “Daha önce de söylediğimiz gibi işgalin hemen başlayabileceği bir dönemde bulunuyoruz, açık olmak gerekirse bu Olimpiyatlar sürerken de yaşanabilir” dedi. Blinken ayrıca, Washington’un Ukrayna büyükelçiliğini kapalı tutmaya devam edeceğini belirtti.





RUSYA, SINIRA 100 BİN ASKER YERLEŞTİRDİ





Ukrayna’ya ait Kırım'ı 2014 yılında ilhak eden ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıları destekleyen Rusya, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker yerleştirirken, NATO’dan da Kiev’in asla örgüt üyesi olmayacağına dair söz vermesini ve bir dizi güvenlik taahhüdü sağlanmasını talep etmiş ancak Ukrayna’yı işgal etme gibi bir planları olduğu iddiasını reddetmişti.





Birkaç Batılı ülke, Rusya’yı geri adım atmaya ikna etmek için bu hafta diplomatik girişimlerde bulundu, ancak Moskova bu girişimleri göz ardı etti. Kremlin, Rusya ve Ukrayna çatışmasına yönelik yapılan ve Fransa ile Almanya’nın da katıldığı dünkü dörtlü görüşmelerin sonuç vermediğini açıkladı.





Fransa; Rusya’nın Ukrayna, Fransa ve Almanya ile Ukrayna’nın doğusundaki çatışmanın çözümü konusunda daha fazla görüşme yapmak için anlaştığını fakat Ukrayna’nın “kırmızı çizgisi” olan ayrılıkçılarla müzakere konusunda kararlılık göstermesini istediğini belirtti.





“YAKLAŞIMIMIZI SAVUNMAMIZ GEREKİYOR”





Kremlin, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’un coğrafi gafını, Batı ülkelerinin liderlerinin Ukrayna konusunda Doğu-Batı gerilimine dair ne kadar yetersiz bilgi sahibi olduklarına bir örnek olarak gösterdi.





Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, “Bu, yaklaşımımızı savunmamız gerekiyor” dedi.





Rusya’nın Kommersant gazetesinde yer alan ve iki diplomatik kaynağa dayandırılan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov dünkü toplantıda Truss’a, ülkenin güneyindeki iki bölge olan Rostov ve Voronezh’daki Rus egemenliğini tanıyıp tanımadığını sordu.





Truss İngiltere’nin bu bölgelerdeki Rus egemenliğini tanımayacağını ve büyükelçisi tarafından düzeltilmesi gerektiği yanıtını verdi. Truss daha sonra başka bir Rus gazetesiyle yaptığı söyleşide, Lavrov’un Ukrayna eyaletlerinden bahsettiğini düşündüğünü söyledi.