Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin itibarı: 55 ülke arasında 44'üncü sırada /18 Ekim 2019 10:56

Türkiye'nin itibarı: 55 ülke arasında 44'üncü sırada

"Dünyanın En İtibarlı Ülkeleri" araştırmasının sonuçları açıkladı

SHABER3.COM

Forbes dergisi için, uluslararası danışmanlık şirketi Reputation Institute (RI) tarafından hazırlanan "Dünyanın En İtibarlı Ülkeleri" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye listenin 44. sırasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapılan 'Saray'ı, "İtibardan tasarruf olmaz" ifadeleriyle savunduğunu hatırlatan Cumhuriyet; uluslararası danışmanlık şirketi Reputation Institute (RI) tarafından hazırlanan "Dünyanın En İtibarlı Ülkeleri" araştırmasının sonuçlarına göre Saray'ın itibarı artırmadığını savundu.

ABD, Kanada, Almanya, Fransa, talya, Japonya, İngiltere ve Rusya’da 58 bin kişiyle görüşülerek yapılan ankete göre, dünyada en itibarlı ülke İsveç.

Cumhuriyet'in Türk Rus'tan derlediği habere göre; etkili devlet yönetiminden çevreciliğe, yerli ürünlerinin dünyadaki saygınlık ve yaygınlığından o ülkede yaşama arzusuna, ekonomik gelişmişliğe kadar farklı kriterler değerlendirildi.

Araştırmaya göre en itibarlı 10 ülke şunlar: İsveç, İsviçre, Norveç, Finlandiya, Yeni Zelanda, Kanada, Danimarka, Avustralya, Hollanda ve İrlanda.

Forbes'in 55 ülkelik sıralamasına göre; Vietnam, Mısır, Katar gibi ülkeler Türkiye'den daha itibarlı.

 

İşte Forbes'dan alıntıyla, 55 ülkelik sıralama

1. Sweden

2 .Switzerland

3. Norway

4. Finland

5. New Zealand

6. Canada

7. Denmark

8. Australia

9 .Netherlands

10. Ireland

11. Japan

12. Spain

13. Austria

14. Belgium

15. Italy

16. Portugal

17. Singapore

18. United Kingdom

19. Germany

20. Czech Republic

21. France

22. Greece

23. Thailand

24. Taiwan

25. Peru

26. Poland

27. Malaysia

28. Chile

29. Argentina

30. Vietnam

31. South Korea

32. United Arab Emirates

33. Indonesia

34. Brazil

35. Philippines

36. United States

37. India

38. South Africa

39. Egypt

40. Mexico

41. Qatar

42. Israel

43. Romania

44. Turkey

45. China

46. Algeria

47. Bangladesh

48 Colombia

49. Venezuela

50. Nigeria

51. Russia

52. Saudi Arabia

53. Pakistan

54. Iran

55. Iraq
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