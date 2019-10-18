Türkiye'nin itibarı: 55 ülke arasında 44'üncü sırada

Forbes dergisi için, uluslararası danışmanlık şirketi Reputation Institute (RI) tarafından hazırlanan "Dünyanın En İtibarlı Ülkeleri" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye listenin 44. sırasında.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapılan 'Saray'ı, "İtibardan tasarruf olmaz" ifadeleriyle savunduğunu hatırlatan Cumhuriyet; uluslararası danışmanlık şirketi Reputation Institute (RI) tarafından hazırlanan "Dünyanın En İtibarlı Ülkeleri" araştırmasının sonuçlarına göre Saray'ın itibarı artırmadığını savundu.





ABD, Kanada, Almanya, Fransa, talya, Japonya, İngiltere ve Rusya’da 58 bin kişiyle görüşülerek yapılan ankete göre, dünyada en itibarlı ülke İsveç.





Cumhuriyet'in Türk Rus'tan derlediği habere göre; etkili devlet yönetiminden çevreciliğe, yerli ürünlerinin dünyadaki saygınlık ve yaygınlığından o ülkede yaşama arzusuna, ekonomik gelişmişliğe kadar farklı kriterler değerlendirildi.





Araştırmaya göre en itibarlı 10 ülke şunlar: İsveç, İsviçre, Norveç, Finlandiya, Yeni Zelanda, Kanada, Danimarka, Avustralya, Hollanda ve İrlanda.





Forbes'in 55 ülkelik sıralamasına göre; Vietnam, Mısır, Katar gibi ülkeler Türkiye'den daha itibarlı.









İşte Forbes'dan alıntıyla, 55 ülkelik sıralama





1. Sweden





2 .Switzerland





3. Norway





4. Finland





5. New Zealand





6. Canada





7. Denmark





8. Australia





9 .Netherlands





10. Ireland





11. Japan





12. Spain





13. Austria





14. Belgium





15. Italy





16. Portugal





17. Singapore





18. United Kingdom





19. Germany





20. Czech Republic





21. France





22. Greece





23. Thailand





24. Taiwan





25. Peru





26. Poland





27. Malaysia





28. Chile





29. Argentina





30. Vietnam





31. South Korea





32. United Arab Emirates





33. Indonesia





34. Brazil





35. Philippines





36. United States





37. India





38. South Africa





39. Egypt





40. Mexico





41. Qatar





42. Israel





43. Romania





44. Turkey





45. China





46. Algeria





47. Bangladesh





48 Colombia





49. Venezuela





50. Nigeria





51. Russia





52. Saudi Arabia





53. Pakistan





54. Iran





55. Iraq