Ukrayna Başkomutanı: 'Savaşı kazanacağımızı ve bunun nasıl olacağını biliyorum'

Syrskyi, 8 Şubat’ta Ukrayna'nın yeni başkomutanı oldu. Görevi, Ukrayna Ordusundan daha büyük bir Rus Ordusunu yenmekti.



Genelkurmay başkanı olarak yabancı bir gazeteye verdiği ilk özel röportajda Syrskyi, işlerinin çok zor olduğunu itiraf etti.



Başkomutan, "Her şeyden daha fazlasına sahipler: tanklar, piyade savaş araçları, askerler. Başlangıçtaki 100 bin kişilik güçlerinin 520 bine ulaştığını ve 2024 sonuna kadar 690 bin kişi olacağını" söyledi. Ukrayna için rakamları açıklamadı.



Bu sayısal üstünlüğün sonucu olarak, 3 bin 700 km uzunluktaki cephe hattının 977 kilometresinde aktif çatışmalar yaşanırken Ukrayna ordusu aylardır geri çekiliyor.



Syrskyi, röportaj boyunca son dönemde yaşanan çekilmeyi açıklamaya çalışırken Rusya'nın zar zor elde ettiği zaferleri taktiksel zaferler olarak tanımladı, büyük bir şehrin ele geçirilmesi gibi operasyonel bir başarıdan ziyade yerel kazanımlar olarak niteledi.



‘RUSLAR BAŞARISIZ OLDU’

Syrskyi, "Rusya'nın ilerleyişi durdurulabilir mi? Evet, elbette. Her şeyden önce bu, bizim cesur askerlerimize ve subaylarımıza bağlı" dedi.



Ardından, Ukraynalı dirençli ve kahraman birliklerin sık sık daha büyük düşman gruplarını bozguna uğrattığını söyledi.



Örnek olarak da Rusya'nın Harkiv'i ve komşu Sumy eyaletini ele geçirmeye yönelik son girişimini gösterdi. Syrskyi "Başarısız oldular" dedi.



Syrskyi, kendi savaş taktiklerini, "100 ila 200 metre" kazanmak için çok sayıda piyade askerini feda etmesiyle bilinen Rus taktikleriyle karşılaştırdı.



Syrskyi, "Askerlerimizin hayatını kurtarmak bizim için çok önemli. Harabeleri ölümüne savunmalıyız. Ne pahasına olursa olsun hedeflere ulaşmak için askerleri nafile saldırılarına göndermeye istekli olmadığını" söyledi.



İHA VE ROBOT KULLANIMI

Syrskyi, "Rusya, üstün havacılığa ve çok güçlü hava savunmasına sahip, bu nedenle giderek insansız hava sistemlerine yöneldik” dedi.



Ukrayna’da IHA’lar çok etkili bir şekilde kullanılıyor, tedarik ve yaralı askerlerin taşınması için robotlar deneniyor. Ukrayna’da türünün ilk örneği olan yeni insansız sistemler komutanlığı bulunuyor.



KIRIMIN GERİ ALINMASI

Sryskyi, "Kremlin'in bir dizi saldırının ardından Kırım'ın Sivastopol limanından tamamen çekilmek zorunda kaldı, İHA ve füze saldırıları radar ve roket tesislerini yok etti” dedi.



Ukrayna'nın kilit hedeflerinden birinin de işgal altındaki Kırım’ı Rusya'ya bağlayan Kerç karayolu ve demiryolu köprülerini yok etmek olduğunu söyledi. Daha önceki iki girişimde bomba yüklü bir kamyon ve bir insansız hava aracı kullanılmıştı.



Vladimir Putin'in Kırım'ı yasadışı bir şekilde ilhak etmesinden on yıldan fazla bir süre sonra Kiev'in Kırım'ı geri almak için bir planı olduğunu söyledi.



Sryskyi, "Bu gerçekçi. Tabii ki bu büyük bir askeri sır. 1991’deki uluslararası kabul görmüş sınırlara ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İşgal altındaki topraklarda bulunan ve acı çeken vatandaşlarımızı özgürleştirmek için kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



YENİ SEFERBERLİK PLANI

Syrskyi'nin en büyük zorluklarından biri, ölen ve yaralanan Ukraynalı askerlerin yerine yeni askerler bulmak. Siperlerde savaşanlar yorgun düşmüş durumda.



Hükümet, kısa süre önce zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e indirdi. Geçen hafta tüm erkeklerin asker alma merkezlerine kaydını gerektiren yeni bir yasa yürürlüğe girdi.



Syrskyi, seferberlik olmadan, Rusya kendi kara kuvvetlerini çoğaltırken ihtiyaç duyulan yeni yedekler ve tugaylar oluşturamayacağını söyledi.



Syrskyi, "Tüm Ukrayna vatandaşlarının anayasal görevlerini yerine getirmeleri bizim için çok önemli. Kaçanlar, umarım zaferden sonra çocuklarına nerede olduklarını açıklayabilirler. Tüm vatandaşlar, böylesine şiddetli savaşta mücadele ederken siz neredeydiniz? Asıl soru bu" dedi.