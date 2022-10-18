Ülkenin en çok aranan ismine verilen ceza belli oldu

Yakalandığı dönemde ülkesi Kolombiya'nın en çok aranan ismi olan Herrera için 35 yıl hapis cezası verildiği ifade edildi.





diken.com.tr'de yer alan habere göre Kolombiyalı uyuşturucu baronu Daniel Rendón Herrera (57), yargılandığı ABD’nin New York kentindeki mahkemede 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kolombiyalı uyuşturucu baronu Daniel Rendón Herrera (57), yargılandığı ABD’nin New York kentindeki mahkemede 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Daha çok ‘Don Mario’ olarak bilinen Herrera, uyuşturucu kaçakçılığı yapmanın yanı sıra solcu gerillalarla savaşması için kurulan sağcı paramiliter grup Birleşik Öz Savunma Birlikleri’nin de lideriydi.Grup, çok sayıda kişiyi kaçırdı ve öldürdü. On binlerce kişi, ülkedeki en büyük katliamların arkasında kaçmak için evlerini terk etmek zorunda kaldı.