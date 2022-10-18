Samanyolu Haber /Ekonomi / Menkul kıymet tesis oranları güncellendi /18 Ekim 2022 21:55

Menkul kıymet tesis oranları güncellendi

Merkez Bankası (TCMB) yönetiminin, ‘liralaşma stratejisi’ kapsamında bankalar için uyguladığı Türk lirası cinsinden menkul kıymet tesisi oranını güncellediği ifade edildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Merkez Bankası (TCMB), ‘liralaşma stratejisi’ kapsamında bankalar için uyguladığı Türk lirası cinsinden menkul kıymet tesisi oranını yüzde 3 seviyesinden yüzde 5’e yükseltti.

Dönüşüm oranı yerine 2023 yılı başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçileceğini belirten Merkez Bankası, yılın geri kalanında ve 2023 yılında da ‘liralaşma stratejisi’ kapsamında adımlar atmaya devam edeceğini bildirdi.
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