Samanyolu Haber /Gündem / "Finlandiya ve İsveç destek vermeyecek" /18 Ekim 2022 21:53

"Finlandiya ve İsveç destek vermeyecek"

Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerine çekincesini belirttiği ülkelerden Finlandiya'nın dört büyük partisinden biri olan Merkez Parti Milletvekili ve Parlamento Savunma Komitesi Üyesi Joonas Kasperi Köntta, İsveç ile birlikte ülkesinin de YPG/PYD terör örgütlerine destek vermeyeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Moskova yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrası olası bir Rus müdahalesinden çekinen İsveç ile Finlandiya, NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu.

Ancak bu başvuru konsunda Türkiye, özellikle İsveç yönetiminin teröre verdiği destek nedeniyle çekincesini belirtmişti.

Bu engeli aşmak için ülkeler arasındaki müzakereler sürerken, Finlandiya'nın dört büyük partisinden biri olan Merkez Parti Milletvekili ve Parlamento Savunma Komitesi Üyesi Joonas Kasperi Köntta'dan konuyla ilgili bir açıklama geldiği belirtildi.

Köntta'nın, İsveç ile birlikte ülkesinin de YPG/PYD terör örgütlerine destek vermeyeceğini açıkladığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Madrid'de varılan mutabakat kapsamında; Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında, iki ülkenin NATO'ya üyeliğine ilişkin yapılan müzakereler devam ediyor. Türkiye ve Macaristan; Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamıyor.

İsveç'te yeni hükümetin kurulmasının ardından, ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye karşı mevcut pozisyonlarını koruyacaklarını ve üç ülke arasında imzalanan mutabakata bağlı olduklarını dile getirdi.

Türkiye, terörle mücadele alanında beklentilerini açıkladığı Finlandiya ve özellikle İsveç'i, yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin, İsveç'in NATO üyeliğinden daha yakın olduğunu belirtmişti.

Finlandiya'nın dört büyük partisinden biri olan Merkez Parti Milletvekili ve Parlamento Savunma Komitesi Üyesi Joonas Kasperi Köntta, Finlandiya-Türkiye müzakerelerine ilişkin son durumu Cumhuriyet'e değerlendirdi.

"MÜZAKERELER İYİ VE YAPICI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Joonas Köntta; Madrid'de varılan mutabakatı hatırlatarak, görüşmelerin "yapıcı" bir şekilde devam ettiğini söyledi.

İlgili mutabakatın, ülkesi tarafından uygulandığını belirten Köntta, müzakere sürecinin "yapıcı bir iş birliği" içinde ilerlediğini aktardı.

Köntta, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'in Brüksel'deki NATO toplantısında bir araya gelmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ, YPG/PYD'YE DESTEK VERMEYECEK"

Köntta, ülkesinin, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını belirterek, terörü önlemek için aktif olarak çalıştıklarını söyledi.

Köntta, "Türkiye söz konusu olduğunda, Finlandiya'nın terörle mücadele konusundaki yaklaşım ve eylemlerinin, NATO'nun genel çizgisiyle tam olarak uyumlu olduğunu" belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Finlandiya ve İsveç destek vermeyecek" Sonraki Haber >>

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:26:22