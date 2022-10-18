"Finlandiya ve İsveç destek vermeyecek"

Moskova yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrası olası bir Rus müdahalesinden çekinen İsveç ile Finlandiya, NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu.





Ancak bu başvuru konsunda Türkiye, özellikle İsveç yönetiminin teröre verdiği destek nedeniyle çekincesini belirtmişti.





Bu engeli aşmak için ülkeler arasındaki müzakereler sürerken, Finlandiya'nın dört büyük partisinden biri olan Merkez Parti Milletvekili ve Parlamento Savunma Komitesi Üyesi Joonas Kasperi Köntta'dan konuyla ilgili bir açıklama geldiği belirtildi.





Köntta'nın, İsveç ile birlikte ülkesinin de YPG/PYD terör örgütlerine destek vermeyeceğini açıkladığı belirtildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Madrid'de varılan mutabakat kapsamında; Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında, iki ülkenin NATO'ya üyeliğine ilişkin yapılan müzakereler devam ediyor. Türkiye ve Macaristan; Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamıyor. Madrid'de varılan mutabakat kapsamında; Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında, iki ülkenin NATO'ya üyeliğine ilişkin yapılan müzakereler devam ediyor. Türkiye ve Macaristan; Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamıyor.

"MÜZAKERELER İYİ VE YAPICI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"





"FİNLANDİYA VE İSVEÇ, YPG/PYD'YE DESTEK VERMEYECEK"





İsveç'te yeni hükümetin kurulmasının ardından, ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye karşı mevcut pozisyonlarını koruyacaklarını ve üç ülke arasında imzalanan mutabakata bağlı olduklarını dile getirdi.Türkiye, terörle mücadele alanında beklentilerini açıkladığı Finlandiya ve özellikle İsveç'i, yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin, İsveç'in NATO üyeliğinden daha yakın olduğunu belirtmişti.Finlandiya'nın dört büyük partisinden biri olan Merkez Parti Milletvekili ve Parlamento Savunma Komitesi Üyesi Joonas Kasperi Köntta, Finlandiya-Türkiye müzakerelerine ilişkin son durumu Cumhuriyet'e değerlendirdi.Joonas Köntta; Madrid'de varılan mutabakatı hatırlatarak, görüşmelerin "yapıcı" bir şekilde devam ettiğini söyledi.İlgili mutabakatın, ülkesi tarafından uygulandığını belirten Köntta, müzakere sürecinin "yapıcı bir iş birliği" içinde ilerlediğini aktardı.Köntta, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'in Brüksel'deki NATO toplantısında bir araya gelmesinin önemli olduğunu dile getirdi.Köntta, ülkesinin, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını belirterek, terörü önlemek için aktif olarak çalıştıklarını söyledi.Köntta, "Türkiye söz konusu olduğunda, Finlandiya'nın terörle mücadele konusundaki yaklaşım ve eylemlerinin, NATO'nun genel çizgisiyle tam olarak uyumlu olduğunu" belirtti.