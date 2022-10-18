Samanyolu Haber /Dünya / Peskov'dan yeni 'seferberlik' açıklaması /18 Ekim 2022 21:45

Peskov'dan yeni 'seferberlik' açıklaması

Kremlin sözcüsü Peskov tarafından kısmi askeri seferberlik ilanının henüz sona ermeyeceğinin açıklandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son askeri hamlesi kısmi askeri seferberlik ilanının henüz sona ermeyeceğini açıklandı.

Kremlin sözcüsü Peskov'un yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in henüz tüm ülke genelinde kısmi seferberliği sona erdiren bir kararname yayınlamadığını, ancak bazı bölgelerin kotalarını çoktan doldurduğunu söyledi.

Peskov, "Savunma bakanlığı her bölge için seferberlik hedefleri belirledi. Bölgeler artık hedefe ulaştıklarını bildiriyorlar. Bu nedenle kısmi seferberlik süreci esasen tamamlandı. İstenilen asker sayısına ulaşan bölgelerde durdu. Kısmi seferberliğin sona erdiğine ilişkin kararname henüz mevcut değil. Yayınlandığında bildireceğiz" dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Peskov'dan yeni 'seferberlik' açıklaması Sonraki Haber >>

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:26:47