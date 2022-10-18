Peskov'dan yeni 'seferberlik' açıklaması

Rusya'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son askeri hamlesi kısmi askeri seferberlik ilanının henüz sona ermeyeceğini açıklandı.Kremlin sözcüsü Peskov'un yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in henüz tüm ülke genelinde kısmi seferberliği sona erdiren bir kararname yayınlamadığını, ancak bazı bölgelerin kotalarını çoktan doldurduğunu söyledi.Peskov, "Savunma bakanlığı her bölge için seferberlik hedefleri belirledi. Bölgeler artık hedefe ulaştıklarını bildiriyorlar. Bu nedenle kısmi seferberlik süreci esasen tamamlandı. İstenilen asker sayısına ulaşan bölgelerde durdu. Kısmi seferberliğin sona erdiğine ilişkin kararname henüz mevcut değil. Yayınlandığında bildireceğiz" dedi.